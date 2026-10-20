Khắc ghi lời Bác, thi đua dạy tốt, học tốt

Trường THCS Chu Văn An họp triển khai nhiệm vụ năm học.

Trường THCS Chu Văn An, xã Thuận Châu, hiện có 28 lớp với hơn 1.000 học sinh. Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên nhà trường hoạt động sau khi sáp nhập với cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS Thôm Mòn. Quy mô trường lớp mở rộng tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, song cũng đặt ra không ít khó khăn. Hiện nay, nhà trường còn thiếu giáo viên ở một số môn học; cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng đều, trong khi yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng ngày càng cao.

Cô giáo Hà Đặng Liên Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chúng tôi xác định khó khăn không phải là lý do để giảm chất lượng giáo dục, mà là động lực để đổi mới và nỗ lực hơn. Nhà trường tập trung rà soát, bố trí đội ngũ hợp lý; phát huy vai trò của các tổ chuyên môn; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh còn hạn chế và nâng cao chất lượng ôn thi vào lớp 10. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục STEM và đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi thầy cô đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với học sinh, cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Khắc ghi lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, Trường THCS Chu Văn An gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể trong công tác quản lý, giảng dạy và rèn luyện. Với cán bộ quản lý, đó là tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chủ động đổi mới; với giáo viên, là sự tận tụy với nghề, công bằng trong đánh giá, yêu thương, tôn trọng học sinh và không ngừng tự học, nâng cao trình độ chuyên môn. Nhà trường lấy hiệu quả công việc và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Ứng dụng công nghệ trong dạy học ở Trường THCS Chu Văn An.

Cô Từ Hương Lan, giáo viên môn Lịch sử, là một trong những người tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy niềm yêu thích môn học cho học sinh. Cô chia sẻ: “Từ tình yêu nghề và niềm tự hào về lịch sử dân tộc, tôi luôn cố gắng truyền tình yêu môn Lịch sử đến các em. Việc ứng dụng công nghệ trong các tiết học giúp bài giảng có thêm hình ảnh sinh động, chân thực, tạo hứng thú và giúp học sinh ghi nhớ kiến thức tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng dạy học”.

Năm học 2025-2026, cô Hương Lan được giao ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi THCS cấp tỉnh. Cả 9 học sinh tham gia dự thi đều đạt giải, gồm 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Cô cũng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Những kết quả đó là nguồn động viên để cô tiếp tục nỗ lực, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới.

Không chỉ thầy cô, học sinh nhà trường cũng cụ thể hóa việc học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy bằng những hành động thiết thực, từ chăm chỉ học tập, trung thực, đoàn kết đến tự giác rèn luyện và giúp đỡ bạn bè. Em Nguyễn Tuệ Linh, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Chu Văn An, cho biết: “Em luôn cố gắng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy bằng cách chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô, đoàn kết và giúp đỡ bạn bè. Nhờ đó, em có ý thức tự giác, trách nhiệm hơn và đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện. Những năm qua, em đều đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, được tuyên dương danh hiệu Thiếu nhi Sơn La làm theo 5 điều Bác Hồ dạy năm 2025 và đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp trường năm học 2025-2026. Em sẽ tiếp tục cố gắng để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Giáo viên Trường THCS Chu Văn An hướng dẫn học sinh quét mã QR tìm hiểu kiến thức từ Kho học liệu số.

Những cách làm thiết thực đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của Trường THCS Chu Văn An luôn thuộc nhóm dẫn đầu khối THCS trên địa bàn. Nhiều năm liền, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Riêng năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh có kết quả học tập tốt và khá đạt 73,6%; 38 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 43 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Tập thể nhà trường tiếp tục được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh.

Phát huy kết quả đạt được, thầy và trò Trường THCS Chu Văn An tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì sĩ số, bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh. Nhà trường chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, đẩy mạnh giáo dục STEM và đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, nhà trường phấn đấu hoàn thiện các điều kiện để được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.