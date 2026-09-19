Khắc ghi lời Bác dặn từ Đền Hùng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu chúc mừng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 19/9/1954, trước khi bộ đội về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại Đền Giếng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong và căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lời căn dặn của Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mỗi thế hệ người Việt Nam từ đó nhận rõ trách nhiệm giữ gìn cơ nghiệp cha ông và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” được khánh thành trong dịp này thể hiện tình cảm của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong”, công trình góp phần giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị cùng những tập thể, cá nhân đã đóng góp tâm huyết, công sức xây dựng công trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Xây dựng thực lực đất nước để giữ nước bền vững

Nhìn lại chặng đường phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, qua 40 năm đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây là nền tảng để Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, yêu cầu đặt ra là phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt thời cơ, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Một trong những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Muốn vậy, cần phát huy trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo của con người Việt Nam; nâng cao năng suất; làm chủ công nghệ; khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện để Nhân dân đóng góp vào quá trình phát triển.

“Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đặt ra yêu cầu phải hành động quyết liệt ngay từ hôm nay. Mỗi bước phát triển phải gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh ý nghĩa của hai chữ “cùng nhau” trong lời căn dặn của Bác. Đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng. Mỗi người dân cần có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển; đồng bào vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm thiết thực.

Đối với đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định đúng việc cần làm; phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của Nhân dân. Người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm và tạo ra kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát huy giá trị Đền Hùng trong giáo dục thế hệ trẻ

Từ ý nghĩa của công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; giữ gìn sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của Khu di tích.

Các hoạt động về nguồn cần được tổ chức thiết thực; nội dung giới thiệu lịch sử phải chính xác, dễ hiểu, phù hợp từng lứa tuổi. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ - nơi đồng bào cả nước hướng về. Trong không gian phát triển mới, tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống Nhân dân. Cộng đồng tham gia gìn giữ di sản cần được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát huy giá trị di sản.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm tới thế hệ trẻ: mỗi lần về Đền Hùng cần hiểu thêm lịch sử, nhận thức rõ trách nhiệm của mình; tích cực học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới.

“Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước độc lập vững bền, có thực lực mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đó cũng là cách thiết thực để mỗi thế hệ tiếp nối và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng 72 năm trước.