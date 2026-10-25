'Khắc dots ghi tâm' - chung tay tạo lập học liệu cho trẻ em khiếm thị

Lấy cảm hứng từ thành ngữ “Khắc cốt ghi tâm”, dự án biến tấu tên gọi thành “khắc dots ghi tâm” để truyền tải trực tiếp nội dung sự kiện. Trong đó, “dots” đại diện cho những chấm nổi cấu thành chữ Braille, còn “ghi tâm” gợi liên tưởng đến việc thu âm sách nói. Cách chơi chữ này đồng thời thể hiện hai hoạt động trải nghiệm trọng tâm của chương trình: Làm flashcard xúc giác và thu âm sách nói.

Workshop “khắc dots ghi tâm” được tổ chức với mong muốn góp phần xây dựng nguồn học liệu phù hợp cho trẻ em khiếm thị thông qua sách nói và flashcard xúc giác chữ nổi Braille. Sau chương trình, 80 file sách nói và hai bộ flashcard xúc giác chữ nổi Braille, mỗi bộ gồm 100 thẻ, đang trong quá trình hoàn thiện để trao tặng các em nhỏ tại Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo.

Không gian workshop “khắc dots ghi tâm” tại Artera Space.

Các hoạt động trải nghiệm chính tại workshop

Tại sự kiện, người tham dự được hướng dẫn chi tiết cách các chấm nổi cấu tạo thành ký tự Braille. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, mọi người đã tự tay dập chữ để hoàn thiện các tấm flashcard từ vựng tiếng Anh. Bên cạnh đó, hoạt động trang trí thiệp cũng thu hút đông đảo sự quan tâm, trở thành không gian để mỗi cá nhân lưu giữ lại dấu ấn sáng tạo của riêng mình.

Người tham gia thực hành dập chữ nổi Braille để làm flashcard từ vựng tiếng Anh.

Để các sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo đồng hành với chương trình trong vai trò hướng dẫn người tham gia kỹ thuật dập chữ nổi Braille, chuẩn hóa nội dung từ vựng và tư vấn vật liệu xúc giác cho bộ flashcard.

Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo đồng hành chuyên môn cùng workshop “khắc dots ghi tâm”

Với sách nói, người tham gia có thể trực tiếp thu âm giọng đọc tại khu vực ghi âm của chương trình. Các bản thu được xây dựng nhằm bổ sung vào thư viện sách nói dành cho trẻ em khiếm thị, tạo thêm lựa chọn tiếp cận nội dung học tập bên cạnh tài liệu chữ nổi.

Người tham gia thu âm sách nói tại workshop “khắc dots ghi tâm”.

Chia sẻ về dự án, Đinh Thanh Thảo (Trưởng Ban tổ chức) cho biết: “Với chúng mình, điều ý nghĩa nhất không chỉ là tổ chức một sự kiện trải nghiệm, mà là những sản phẩm mọi người cùng làm ra có thể tiếp tục được sử dụng vào thực tế học tập của các em sau này. “khắc dots ghi tâm” được tạo ra từ mong muốn giản dị như vậy - để việc đồng hành cùng cộng đồng khiếm thị không chỉ dừng lại ở sự quan tâm, mà còn được tiếp nối bằng những hành động thiết thực phù hợp với nhu cầu thực tế.”

Giao lưu âm nhạc khép lại workshop

Không chỉ dừng lại ở các trải nghiệm làm học liệu, chương trình còn mang đến những tiết mục biểu diễn nhạc cụ và ca hát do chính các tài năng nhí đang theo học tại Trung tâm thể hiện.

Các em nhỏ thuộc Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo biểu diễn tại chương trình.

Những giai điệu ấy đã khép lại ngày sự kiện bằng những khoảnh khắc giao lưu gần gũi. Không chỉ là phần kết của workshop, đây cũng là dịp để người tham gia trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và hiểu thêm về các em nhỏ khiếm thị với các khả năng, sở thích cùng câu chuyện riêng của mình.

Ban tổ chức, người tham gia và đại diện Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo tại workshop “khắc dots ghi tâm”.

Ảnh: BTC