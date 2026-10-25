'Khắc dots ghi tâm' - chung tay tạo lập học liệu cho trẻ em khiếm thị
Vừa qua, workshop 'khắc dots ghi tâm' diễn ra tại Artera Space (Hà Nội), đã thu hút hơn 100 người tham gia cùng trải nghiệm chữ nổi Braille, thu âm sách nói và giao lưu với các em nhỏ đến từ Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo.
Lấy cảm hứng từ thành ngữ “Khắc cốt ghi tâm”, dự án biến tấu tên gọi thành “khắc dots ghi tâm” để truyền tải trực tiếp nội dung sự kiện. Trong đó, “dots” đại diện cho những chấm nổi cấu thành chữ Braille, còn “ghi tâm” gợi liên tưởng đến việc thu âm sách nói. Cách chơi chữ này đồng thời thể hiện hai hoạt động trải nghiệm trọng tâm của chương trình: Làm flashcard xúc giác và thu âm sách nói.
Workshop “khắc dots ghi tâm” được tổ chức với mong muốn góp phần xây dựng nguồn học liệu phù hợp cho trẻ em khiếm thị thông qua sách nói và flashcard xúc giác chữ nổi Braille. Sau chương trình, 80 file sách nói và hai bộ flashcard xúc giác chữ nổi Braille, mỗi bộ gồm 100 thẻ, đang trong quá trình hoàn thiện để trao tặng các em nhỏ tại Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo.
Các hoạt động trải nghiệm chính tại workshop
Tại sự kiện, người tham dự được hướng dẫn chi tiết cách các chấm nổi cấu tạo thành ký tự Braille. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, mọi người đã tự tay dập chữ để hoàn thiện các tấm flashcard từ vựng tiếng Anh. Bên cạnh đó, hoạt động trang trí thiệp cũng thu hút đông đảo sự quan tâm, trở thành không gian để mỗi cá nhân lưu giữ lại dấu ấn sáng tạo của riêng mình.
Để các sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, Trung tâm Khiếm thị Bàn tay Khéo léo đồng hành với chương trình trong vai trò hướng dẫn người tham gia kỹ thuật dập chữ nổi Braille, chuẩn hóa nội dung từ vựng và tư vấn vật liệu xúc giác cho bộ flashcard.
Với sách nói, người tham gia có thể trực tiếp thu âm giọng đọc tại khu vực ghi âm của chương trình. Các bản thu được xây dựng nhằm bổ sung vào thư viện sách nói dành cho trẻ em khiếm thị, tạo thêm lựa chọn tiếp cận nội dung học tập bên cạnh tài liệu chữ nổi.
Chia sẻ về dự án, Đinh Thanh Thảo (Trưởng Ban tổ chức) cho biết: “Với chúng mình, điều ý nghĩa nhất không chỉ là tổ chức một sự kiện trải nghiệm, mà là những sản phẩm mọi người cùng làm ra có thể tiếp tục được sử dụng vào thực tế học tập của các em sau này. “khắc dots ghi tâm” được tạo ra từ mong muốn giản dị như vậy - để việc đồng hành cùng cộng đồng khiếm thị không chỉ dừng lại ở sự quan tâm, mà còn được tiếp nối bằng những hành động thiết thực phù hợp với nhu cầu thực tế.”
Giao lưu âm nhạc khép lại workshop
Không chỉ dừng lại ở các trải nghiệm làm học liệu, chương trình còn mang đến những tiết mục biểu diễn nhạc cụ và ca hát do chính các tài năng nhí đang theo học tại Trung tâm thể hiện.
Những giai điệu ấy đã khép lại ngày sự kiện bằng những khoảnh khắc giao lưu gần gũi. Không chỉ là phần kết của workshop, đây cũng là dịp để người tham gia trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và hiểu thêm về các em nhỏ khiếm thị với các khả năng, sở thích cùng câu chuyện riêng của mình.
Ảnh: BTC
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khac-dots-ghi-tam-chung-tay-tao-lap-hoc-lieu-cho-tre-em-khiem-thi-post1888298.tpo