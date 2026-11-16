Khác biệt với AI nhiếp ảnh trên OPPO Find X10 Pro Max

Không chỉ dừng lại ở các thông số lý thuyết, các công nghệ AI trên máy hoạt động rất thực dụng và tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng bắt trọn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên núi rừng cũng như ghi lại những bức ảnh chân dung đồng nghiệp đầy thần thái.

Từ bức hình gốc và chỉ vài thao tác xử lý ảnh AI trên OPPO Find X10 Pro Max, bức hình chân dung đã có một không gian khác

Khi đứng trước không gian mênh mông của thiên nhiên hay khi cần tìm một góc chụp chân dung cho người đồng nghiệp, việc lựa chọn góc máy và tiêu cự thường ngốn không ít thời gian nhưng trên OPPO Find X10 Pro Max, tính năng LUMO Inspirational Composition mang lại sự hỗ trợ vô cùng đắc lực nhờ khả năng đóng vai trò như một trợ lý nhiếp ảnh thông minh.

OPPO Find X10 Pro Max mang đến khung hình khác biệt

Công nghệ này tự động nhận diện chủ thể theo thời gian thực, sau đó chủ động đề xuất hai kiểu bố cục khác nhau tùy thuộc vào từng bối cảnh cụ thể. Đặc biệt, máy còn gợi ý luôn tiêu cự phù hợp nhất cho góc chụp.

Nhờ đó, người dùng chỉ cần căn chỉnh theo khung hướng dẫn hiển thị trên màn hình là đã có thể tạo ra những bức ảnh chụp toàn cảnh thiên nhiên cân đối hoặc những tấm ảnh chân dung đồng nghiệp có tỷ lệ chuẩn xác và hài hòa hơn rất nhiều.

Một trong những thử thách lớn nhất khi chụp ảnh ngoài trời là điều kiện ánh sáng phức tạp, với những luồng nắng gắt đan xen bóng râm của cây rừng hoặc các góc chụp ngược sáng. Để giải quyết triệt để bài toán này, OPPO trang bị cho thiết bị Thuật Toán Hình Ảnh Chân Thực LUMO thế hệ mới.

Máy tích hợp camera Tái Tạo Màu thế hệ mới với cảm biến đa phổ, có khả năng thu thập đầy đủ thông tin màu sắc đa phổ từ môi trường xung quanh.

Dữ liệu màu đa phổ này giúp thuật toán LUMO xử lý và tái tạo chính xác từng sắc độ tinh tế của cảnh quan thiên nhiên mịn màng và trung thực.

Hasselblad trên OPPO Find X10 Pro Max mang đến khung hình xanh mướt

Đáng chú ý, thuật toán LUMO đã mang tinh thần xử lý hình ảnh đặc trưng của Chế độ Bậc thầy Hasselblad vào ngay chế độ chụp mặc định.

Thay vì tự động tăng sáng đồng đều trên toàn bộ khung hình một cách gượng ép, hệ thống ưu tiên duy trì sự tương quan tự nhiên giữa vùng sáng và vùng tối.

Nhờ sự kết hợp giữa NPU kép, nền tảng Da Vinci Visual Understanding và LUMO Native Light Engine, bức ảnh chân dung đồng nghiệp chụp trong điều kiện thiếu sáng vẫn giữ được độ ổn định màu da, chi tiết vùng tối rõ ràng và chiều sâu cảm xúc chân thực.

Sau trải nghiệm và chụp ảnh, công đoạn chỉnh sửa ảnh trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết nhờ tính năng AI Photo Retoucher.

Nhờ sức mạnh xử lý trực tiếp trên thiết bị của NPU kép, AI đóng vai trò như một trợ lý hậu kỳ chuyên nghiệp, có khả năng hiểu các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Xử lý ảnh bằng AI trên OPPO Find X10 Pro Max mang đến sự khác biệt

Xử lý ảnh bằng AI trên OPPO Find X10 Pro Max mang đến sự khác biệt

Nếu bức ảnh chân dung đồng nghiệp vô tình dính người đi đường hoặc chi tiết thừa trong khung hình, người dùng chỉ cần ra lệnh cho AI để xóa vật thể, mở rộng khung hình hoặc điều chỉnh lại ánh sáng.

Mọi thao tác đều diễn ra nhanh chóng, chính xác mà không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng phần mềm phức tạp, đồng thời giữ nguyên được độ chi tiết và sắc thái tự nhiên của bức ảnh gốc.

Qua thực tế, OPPO Find X10 Pro Max đã chứng minh sức mạnh của một flagship nhiếp ảnh thế hệ mới. Việc kết hợp hài hòa giữa hệ thống 3 camera 200MP Hasselblad mạnh mẽ và các tính năng AI hình ảnh thực dụng như LUMO Inspirational Composition, thuật toán LUMO và AI Photo Retoucher giúp người dùng dễ dàng làm chủ mọi khung hình. Đây chính là công cụ sáng tạo toàn diện, mang lại những khung hình như mong đợi.