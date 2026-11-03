Khác biệt ngỡ ngàng của hệ thống hạ tầng xe buýt TP.HCM sau 4 tháng

Tính đến cuối tháng 10/2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã ghi nhận hơn 40 triệu lượt sử dụng 134 tuyến xe buýt áp dụng chính sách miễn phí vé. Nhằm đón chờ làn sóng hành khách gia tăng đó, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại đường Phạm Ngũ Lão, gần ga metro Bến Thành - nơi đón lượng lớn người dân và du khách di chuyển mỗi ngày, mẫu nhà chờ N02 đã phát huy tối đa ưu điểm của mình. Đây là mẫu nhà chờ có kích thước lớn nhất trong các thiết kế mới được đề xuất, với chiều dài 12 m, rộng 1,7 m và chiều cao 2,6 m. Ảnh: Võ Kỳ.

Góc nhìn từ cabin xe buýt khi tài xế chuẩn bị đưa xe vào khu vực nhà chờ hiện đại, nơi hệ thống dải phân cách và vạch kẻ đường dành riêng cho xe buýt đã được tổ chức lại chỉn chu. Việc cải thiện hạ tầng không chỉ dừng lại ở các tiện ích trạm dừng mà còn góp phần tối ưu không gian vận hành, hỗ trợ tài xế lưu thông an toàn và gia tăng tính chính xác về thời gian cho các chuyến xe. Ảnh: Võ Kỳ.

Trước đó vào đầu năm 2026, trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành (quận 1 cũ) đã được chỉnh trang một số hạng mục. Trạm được bổ sung nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt bảng hướng dẫn phân luồng và bảo trì hệ thống bảng điện tử hiển thị lịch trình xe buýt. Đồng thời, quy định giao thông nội bộ tại đây yêu cầu tất cả xe buýt phải giảm tốc độ xuống dưới 5 km/h khi lưu thông ra - vào khu vực trạm. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhiều hành khách trải nghiệm không gian thoáng đãng và an toàn bên trong nhà chờ xe buýt thế hệ mới. Nhà chờ được thiết kế vách kính trong suốt cùng tông màu xanh nhận diện nổi bật. Các trạm dừng xe buýt cũ đang dần được thay thế bằng các mẫu nhà chờ tiêu chuẩn N01, N02 và N03 với hệ tường vách bằng 2 lớp kính cường lực, vừa đảm bảo khả năng chịu lực và vừa đem lại cảm giác thông thoáng cho người sử dụng. Ảnh: Duy Hiệu.

Cụm cổng sạc điện thoại miễn phí được trang bị ngay tại trạm chờ xe buýt thế hệ mới, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân trong lúc chờ xe. Đây là một trong những điểm nâng cấp hạ tầng quan trọng của TP.HCM nhằm chuyển đổi hệ thống trạm dừng xe buýt theo hướng hiện đại, thông minh và thân thiện hơn với dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Là một trong những điểm nút giao thông quan trọng, bến xe buýt quận 8 (phường Bình Đông) và bến xe buýt Chợ Lớn (phường Bình Tây) vừa chính thức xuất hiện với diện mạo mới. Khu vực nhà chờ đón - trả khách được trang bị thêm nhiều ghế ngồi và mái che dọc lối đi. Các hạng mục như bảng điện tử thông tin tuyến xe, hệ thống loa, cây xanh… đang tiếp tục được hoàn thiện. Ảnh: Võ Kỳ.

Song song với việc làm mới hạ tầng cứng, công tác phát hành Thẻ giao thông công cộng cũng được đẩy mạnh cho các nhóm đối tượng đặc biệt như người từ 60 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác tiếp nhận và phát hành thẻ tại Bến xe buýt Sài Gòn được thực hiện liên tục từ ngày 12/8 đến nay. Ảnh: Võ Kỳ.

Là một trong những đầu mối trung chuyển quan trọng, bến xe buýt Sài Gòn (phường Sài Gòn) đã được nâng cấp hạ tầng và điều chỉnh tổ chức giao thông từ tháng 2/2026. Đợt nâng cấp tập trung vào các hạng mục cốt lõi: lắp mái che, cải tạo toàn bộ mặt bằng đón trả khách, lát sàn chống trượt, sơn mới hệ thống nhà chờ, nâng cấp đèn chiếu sáng LED tiết kiệm điện… Đồng thời, việc bổ sung bảng điện tử hiển thị thời gian xe đến theo thời gian thực cùng lối đi bộ riêng giúp hoạt động đón trả khách diễn ra trật tự, mang lại trải nghiệm tiện nghi và an toàn hơn cho người dân. Ảnh: Võ Kỳ.

Thực hiện hơn 600 lượt di chuyển xe buýt trong năm, Phạm Lê Phi Long (21 tuổi, phường Long Bình) đánh giá cao sự thay đổi của hạ tầng giao thông công cộng từ hệ thống bến, trạm đến không gian bên trong xe buýt. “Xe buýt hiện tại như một ngôi nhà di động, Wi-Fi, máy lạnh và cổng sạc điện thoại, mình hoàn toàn có thể làm việc hoặc nghỉ ngơi trong lúc di chuyển”, Phi Long chia sẻ. Ảnh: Võ Kỳ.

Dọc theo lối đi bộ kết nối từ nhà chờ đường Phạm Ngũ Lão - ga metro Bến Thành, thành phố đã chủ trương lắp đặt hệ thống mái che dài khoảng 300 m. Với khả năng chịu nhiệt, mái che là một giải pháp hỗ trợ che nắng, mưa cho người dân trước thời tiết tại TP.HCM. Ảnh: Võ Kỳ.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ tiếp tục phủ rộng các mô hình hạ tầng hiện đại này nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng của người dân. Ảnh: Võ Kỳ.