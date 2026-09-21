Khác biệt lớn ở cuộc gọi khi tắt mạng 2G

Việc tắt sóng 2G có thể giúp nâng cấp trải nghiệm gọi thoại của người dùng.

Việc tắt mạng 2G vào giữa tháng 9 không làm thay đổi trải nghiệm gọi điện của người dùng. Tuy nhiên nhìn từ góc độ công nghệ, 2G đã đi hết vòng đời, và các công nghệ mới sẽ giúp phục vụ người dùng tốt hơn.

Không còn phải chờ khi thực hiện cuộc gọi

Một cuộc gọi trên 2G thường phải mất 5-7 giây mới đổ chuông. Âm thanh có thể rè và trong lúc gọi, người dùng gần như không thể truy cập Internet. Trên 4G, cuộc gọi được kết nối chỉ trong 1-2 giây, âm thanh rõ hơn và người dùng vẫn có thể lướt web bình thường. Tỷ lệ rớt cuộc gọi cũng giảm 59% so với 2G. Trên mạng Viettel, dịch vụ thoại HD Call được cung cấp miễn phí.

Những thay đổi này có thể rất nhỏ, nhưng người dùng có thể cảm nhận được trong nhiều trải nghiệm nhỏ. Cuộc gọi đi không còn phải chờ vài nhịp mới đổ chuông, giọng nói ở đầu dây bên kia rõ hơn. Khi đang gọi điện, người dùng vẫn có thể mở một trang web, gửi một tin nhắn hay tra cứu thông tin.

Người dùng có thể vừa nói chuyện, vừa tra cứu thông tin khi thực hiện cuộc gọi qua 4G.

Ngày 15/9 không phải câu chuyện riêng của một nhà mạng. Đây là bước chuyển hạ tầng mà tất cả các doanh nghiệp cung cấp mạng di động phải thực hiện theo lộ trình chung.

Viettel cho biết tới cuối năm 2025, nhà mạng này còn 9,3 triệu thuê bao cần chuyển lên thoại 4G/5G. Đến ngày 15/9 vừa qua, con số này giảm xuống khoảng 750.000, đồng nghĩa gần 8,6 triệu thuê bao đã được chuyển đổi để sử dụng công nghệ mới trong hơn 8 tháng.

Đến thời điểm tắt 2G, 99% khách hàng Viettel đã sử dụng đầy đủ cả thoại và dữ liệu trên mạng 4G/5G. Nhà mạng triển khai công cụ tra cứu VoLTE, giải pháp tạm thời cho máy chưa hỗ trợ thoại 4G, trợ giá điện thoại phím bấm 4G, đổi máy cũ và phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ khách hàng.

Không chỉ Viettel, các nhà mạng khác cũng chuẩn bị từ sớm. Từ 15/9/2025, các nhà mạng đã hoàn trả tần số 2G 900 MHz, đồng thời từng bước giảm mạng 2G, đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ khách hàng chuyển sang thiết bị 4G/5G. Việc triển khai ưu đãi về SIM, gói cước và hướng dẫn khách hàng dùng điện thoại 4G có hỗ trợ VoLTE cũng giúp khách hàng đảm bảo thoại sau khi 2G dừng.

Tắt mạng cũ để có kết nối tốt hơn

Một hiểu lầm phổ biến là tắt 2G đồng nghĩa với việc người dân phải từ bỏ hoàn toàn cách sử dụng điện thoại quen thuộc. Thực tế, thứ bị thay thế là công nghệ phía sau chiếc điện thoại, còn thao tác nghe gọi của người dùng không đổi.

Một người lớn tuổi vẫn có thể dùng điện thoại phím bấm để gọi cho con cháu, chỉ khác là cuộc gọi ấy giờ được thực hiện trên mạng 4G/5G. Với người đã quen smartphone, bước chuyển còn rộng hơn: Một cuộc gọi có thể diễn ra đồng thời với việc truy cập Internet, tìm kiếm thông tin hay sử dụng các ứng dụng.

Các nhà mạng tích cực triển khai hỗ trợ người dùng trước thời điểm tắt sóng 2G.

Tắt 2G vì vậy không phải là một cuộc “cắt bỏ” dịch vụ quen thuộc, mà là nâng cấp trải nghiệm mà người dùng không cần phải thay đổi nhu cầu cơ bản của mình.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam, cho biết việc tắt 2G mang lại lợi ích cho cả 3 phía: người dân được chuyển khỏi dịch vụ chất lượng thấp, doanh nghiệp giảm chi phí khai thác, còn Nhà nước có thể giải phóng băng tần của công nghệ cũ để sử dụng hiệu quả hơn cho các công nghệ mới, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Điều kiện quan trọng nhất để tắt 2G là người dân phải có một con đường thay thế. Với Viettel, vùng phủ 4G đã đạt 99,7% dân số, cao hơn vùng phủ 2G trước đây; hạ tầng 5G cũng tiếp tục được mở rộng, với mục tiêu khoảng 50.000 vị trí trạm và phủ 97% dân số trong năm 2026.

Bởi vậy, “tắt” sóng 2G giống như đóng một con đường cũ sau khi những con đường mới đã được mở rộng hơn.