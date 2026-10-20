Kha Sơn đoạt giải Nhất Liên hoan nghệ thuật quần chúng 'Tiếng hát Đại đoàn kết' khu vực III

Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho xã Kha Sơn.

Qua 2 ngày diễn ra sôi nổi, 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 26 xã, phường khu vực phía Nam đã trình diễn 78 tiết mục thuộc nhiều các thể loại. Các đội thi đã kết hợp hài hòa giữa những làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống với phong cách biểu diễn trẻ trung, hiện đại và năng động.

Các chương trình, tiết mục được dàn dựng công phu, bám sát chủ đề “Đại đoàn kết”; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tôn vinh truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc và những thành tựu trong chặng đường đổi mới của quê hương Thái Nguyên.

Các tiết mục cũng phản ánh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khí thế thi đua lao động và xây dựng đời sống mới tại các địa phương sau sáp nhập.

Ban Tổ chức trao 6 giải Tiết mục xuất sắc cho các đơn vị tham gia Liên hoan.

Kết thúc Liên hoan, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Kha Sơn đã xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn. Các phường Vạn Xuân, Bá Xuyên và xã Đại Từ đoạt giải Nhì; phường Phổ Yên, phường Trung Thành, xã Tân Khánh, xã Tân Thành đoạt giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải 18 giải khuyến khích và 6 giải Tiết mục xuất sắc cho các xã, phường tham gia Liên hoan.

Liên hoan không chỉ là sân chơi văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa, mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy phong trào văn nghệ quần chúng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.