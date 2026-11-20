Trên trang cá nhân, Khả Như và Huỳnh Phương đồng loạt đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào xác nhận tin vui. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Khả Như diện trang phục trắng, hôn lên má Huỳnh Phương và để lộ chiếc nhẫn ở ngón áp út. Nữ diễn viên đính kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Dạ, em chịu".

Bài đăng trên trang Facebook Khả Như.

Cùng thời điểm, Huỳnh Phương chia sẻ hình ảnh trong cùng bối cảnh với dòng chú thích hài hước: "Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết". Nam diễn viên cho biết anh vẫn giữ nguyên cảm giác hân hoan khi sắp lập gia đình và đã thông báo tin vui này đến nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Màn cầu hôn của Huỳnh Phương diễn ra ấm cúng ngay trong buổi tiệc mừng tuổi 34 của anh, với sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí như vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật, BB Trần, Quang Tuấn, Ngọc Phước và MC Liêu Hà Trinh.

Hình ảnh trên Facebook Huỳnh Phương.

Ngay sau khi cặp đôi công khai thông tin trên mạng xã hội, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Ngô Kiến Huy, Nhã Phương, Võ Điền Gia Huy cũng để lại bình luận gửi lời chúc mừng đến Khả Như và Huỳnh Phương.

Trước khi chính thức về chung một nhà, Khả Như và Huỳnh Phương đã có khoảng 4 năm gắn bó. Cả hai bắt đầu vướng tin đồn tình cảm từ cuối năm 2022 khi thường xuyên tương tác thân thiết, diện trang phục đôi và cùng đi du lịch với nhóm bạn chung. Dù vậy, cặp đôi lựa chọn giữ im lặng trong thời gian dài.

Khả Như từng bày tỏ quan điểm muốn giữ chuyện tình cảm kín đáo để tránh bị soi mói và tôn trọng không gian riêng tư. Khoảng hai năm trở lại đây, cả hai dần cởi mở hơn khi thoải mái đồng hành cùng nhau tại các sự kiện, thảm đỏ cũng như vào những dịp lễ lớn như Valentine, Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

Khả Như (sinh năm 1987) trưởng thành từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn sân khấu đến nhà sản xuất phim, góp mặt trong loạt tác phẩm như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, Chuyện ma gần nhà, Mẹ ác ma, cha thiên sứ và Quỷ nhập tràng.

Huỳnh Phương và Khả Như. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Phương tên đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Duy Phương (sinh năm 1992, quê Đồng Tháp). Anh nổi tiếng từ nhóm hài FAPtv, từng hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều gameshow truyền hình và các dự án phim điện ảnh như Ngày mai Mai cưới, Dân chơi không sợ con rơi.