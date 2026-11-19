Tối 19/11, Khả Như khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng một bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương, tay đan tay cùng diễn viên Huỳnh Phương. Trên trang cá nhân, Khả Như hạnh phúc chia sẻ: "Dạ! Em chịu", sau đó cô nhắn gửi đến "nam chính": "Chúc anh trong tay có tất cả! Trong lòng có em!". Đáp lại, đàng trai hóm hỉnh tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cột mốc quan trọng này: "Làm phim khuyên người ta lấy vợ và cái kết".

Huỳnh Phương - Khả Như đã có khoảng 4 năm bên nhau.

Thực chất, theo những hình ảnh được chia sẻ, Huỳnh Phương đã chuẩn bị màn cầu hôn Khả Như vào ngày sinh nhật tuổi 34 của anh, có sự chứng kiến của bạn bè và nhiều nghệ sĩ như Quang Tuấn, Ngọc Phước, BB Trần, Hữu Đằng, MC Liêu Hà Trinh...

Hình ảnh trao nhau cái ôm tình tứ của Khả Như và Huỳnh Phương cùng thông báo tin vui nhanh chóng nhận nhiều lời chúc mừng từ khán giả, đồng nghiệp thân thiết. Là đàn chị làm việc cùng cặp đôi suốt nhiều năm, Thu Trang cho biết đã "khóc trôi nền" khi thấy hai em bên nhau. Trong khi đó, Tiến Luật gửi lời chúc đến Khả Như - Huỳnh Phương: "Anh chị chúc mừng hai em guộc! Ông Luật bà Trang se duyên thành công một cặp nữa rồi nhé. Nào đám cưới cần hỏi han gì cứ nhắn anh nha Phương, gì chứ mấy chuyện này anh rành. Miễn đừng hỏi mượn tiền là được!".

Thu Trang - Tiến Luật﻿ là "ông tơ - bà nguyệt" se duyên cho của Khả Như - Huỳnh Phương, từng nhiều lần "thả hint" về mối quan hệ của đàn em.

Lê Dương Bảo Lâm bật chế độ "ồn": "Trời ơi gấp quá rồi chị tôi có chồng rồi trời ơi Khả Như hết ế rồi, báo lịch sớm nha bà ơi cuối năm kẹt nhiều nha bà ơi, xô xồ (social - mạng xã hội) là của chị rồi". Còn Ngọc Phước "bão bình luận" dành cho kế hoạch lên lịch trình chuẩn bị ngày tham gia đám cưới nhưng cũng không quên "canh me kế thừa" bộ mỹ phẩm của Khả Như.

Ngọc Phước bật khóc khi chứng kiến ngày vui của Khả Như - Huỳnh Phương, mong ngóng ngày cả hai về chung một nhà.

Huỳnh Phương và Khả Như có cơ duyên quen nhau khi làm việc chung tại sân khấu kịch, vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2022 nhưng cả hai không chính thức lên tiếng giải thích. Vào dịp sinh nhật tuổi 31 của Huỳnh Phương (năm 2023), anh đăng tải hình ảnh Khả Như "mặt quạo" kèm theo chú thích: "Món quà sinh nhật đầu tiên. Người tặng rất vui và niềm nở". Năm 2025, anh tiếp tục đón sinh nhật bên Khả Như.

Huỳnh Phương khoe ảnh đón tuổi mới bên Khả Như từ năm 2023, không che giấu cũng không công khai.

Đỉnh điểm, nhân ngày 8/3 năm nay, Khả Như hạnh phúc chia sẻ một bó hoa kèm lời chúc dễ thương được "nửa kia" tặng. Cùng với đó, Huỳnh Phương "đu trend" "xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả", sử dụng hình ảnh chụp chung với Khả Như khiến netizen thích thú với cách công khai người thương đầy tinh tế. Không chỉ chia sẻ về cuộc sống cá nhân, ở cạnh vào những dịp đặc biệt, Huỳnh Phương và Khả Như thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí, ủng hộ lẫn nhau trong công việc.