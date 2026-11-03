Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đi chụp ảnh cưới?

Mới đây, một nhiếp ảnh gia bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh, kèm địa điểm check-in tại một studio. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi cả hai đang có chuyện tình đẹp và chuẩn bị đón con đầu lòng. Nhiều khán giả lập tức đặt nghi vấn cặp đôi đã bắt đầu thực hiện bộ ảnh cưới, dù thông tin này hiện chưa được người trong cuộc xác nhận.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận hào hứng. Một số người mong chờ album cưới của hai diễn viên, thậm chí gọi đây là bộ ảnh có thể gây chú ý của showbiz Việt. Những bình luận như "Chuẩn bị một album cưới chấn động", "Cặp này nét phu thê", "Mong chờ bộ ảnh đẹp của gia đình trẻ đáng yêu", "Thích cặp đôi này" hay "Mong cho đám cưới của hai bạn" nhận được nhiều sự đồng tình. Một số khán giả còn hài hước đề nghị cặp đôi thực hiện luôn bộ ảnh gia đình có em bé.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia tại studio. Ảnh: FBNV

Sự quan tâm dành cho Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không quá bất ngờ, bởi chuyện tình của cả hai từng khiến công chúng ngạc nhiên khi được công khai. Hai diễn viên có dịp hợp tác từ năm 2018 trong sitcom Thứ Hai Không Hại Được Ai. Sau đó, họ duy trì mối quan hệ thân thiết, cùng xuất hiện trong một số hoạt động đời thường và sự kiện giải trí. Năm 2024, cả hai từng tham gia một giải chạy tại Quy Nhơn. Đến tháng 4/2025, họ tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại một show thời trang ở TP.HCM.

Dù nhiều lần được khán giả chú ý, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vẫn giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài. Mãi đến tối 31/8/2026, nam diễn viên mới chính thức công khai khoảnh khắc cầu hôn bạn gái với dòng trạng thái "She said yes!". Khả Ngân sau đó cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước vào hành trình mới, cảm ơn nửa kia vì đã đến và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 1/10, nữ diễn viên tiếp tục mang đến tin vui khi công khai hình ảnh bụng bầu, xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Thông tin này nhanh chóng nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Khả Ngân cũng cho biết muốn giữ những khoảnh khắc riêng tư cho gia đình, đồng thời vẫn tiếp tục theo đuổi công việc nghệ thuật.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai sau khi cầu hônvào cuối tháng 8. Ảnh: FBNV

Từ một chuyện tình kín tiếng, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh hiện đã thoải mái hơn khi chia sẻ niềm hạnh phúc với công chúng. Chính vì vậy, hình ảnh cả hai xuất hiện tại studio lần này càng khiến người hâm mộ mong chờ một cột mốc mới. Liệu đây có phải buổi chụp ảnh cưới của cặp đôi hay chỉ là một dự án hình ảnh thông thường? Câu trả lời vẫn cần chờ người trong cuộc lên tiếng. Dẫu vậy, sau màn cầu hôn và tin vui đón con đầu lòng, khán giả đang rất mong được nhìn thấy bộ ảnh ghi dấu hành trình đặc biệt của gia đình nhỏ.