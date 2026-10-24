Mới đây, Khả Ngân khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ cảm giác tiếc nuối vì không thể tham dự concert BIGBANG 2026-2027 World Tour < XX : COSMOS > in Hanoi, diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Nữ diễn viên hài hước viết: “Nhà nhà ra quẩy với mấy anh đẹp zaiii, thưởng thức mùi hoa sữa đỏ……🙁 Nên thôi ở nhà với a Loan Niệm đỡ…. Cũng cảm thấy 1 chút an ủi……”.

Lời chia sẻ mang sắc thái vui vẻ nhưng vẫn thể hiện sự tiếc nuối của Khả Ngân trước sự kiện âm nhạc được đông đảo người hâm mộ mong đợi. Thay vì trực tiếp hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình, nữ diễn viên chọn ở nhà và tìm niềm an ủi qua nhân vật Loan Niệm. Cách bày tỏ gần gũi, có phần dí dỏm của cô trở thành một chi tiết thú vị giữa thời điểm cộng đồng người hâm mộ Kpop hướng sự quan tâm về Hà Nội.

Khả Ngân tiếc nuối khi bỏ lỡ concert BIGBANG tại Hà Nội.

Concert lần này đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của BIGBANG, với sự góp mặt của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Tại Việt Nam, nhóm sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo qua nhiều thế hệ, đặc biệt với những ca khúc như Fantastic Baby, Bang Bang Bang và Haru Haru. Vì vậy, hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa với cộng đồng V.I.P mà còn trở thành sự kiện âm nhạc đáng chú ý trong năm 2026.

Bên cạnh câu chuyện đời thường, Khả Ngân cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Sinh năm 1997, nữ diễn viên từng được biết đến với hình ảnh hot girl boxing trước khi chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Từ những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực người mẫu ảnh đến các dự án truyền hình và điện ảnh, cô dần xây dựng sự nghiệp riêng, dù từng đối diện không ít ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của Khả Ngân là bộ phim 11 Tháng 5 Ngày. Trong tác phẩm, cô đảm nhận vai Tuệ Nhi, nhân vật có tính cách mạnh mẽ, bộc trực nhưng cũng trải qua nhiều thay đổi trong tình cảm và cuộc sống. Vai diễn giúp nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả truyền hình, đồng thời mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2021. Thành quả này cho thấy những chuyển biến trong diễn xuất của Khả Ngân sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Khả Ngân từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đảm nhận vai bác sĩ Hoài Phương trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Những tranh luận về khả năng thể hiện cảm xúc và độ phù hợp với nhân vật từng trở thành thử thách đối với nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục tham gia các dự án mới, trong đó có Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, để tích lũy kinh nghiệm và mở rộng khả năng hóa thân.

BIGBANG trở lại Việt Nam với concert kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Dù có bước tiến trên màn ảnh nhỏ, con đường điện ảnh của Khả Ngân vẫn cần thêm những vai diễn đủ sức tạo dấu ấn rộng rãi. Các dự án như 100 Ngày Bên Em góp phần làm phong phú kinh nghiệm diễn xuất, song vai Tuệ Nhi vẫn là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của cô trong lòng khán giả. Ở tuổi 29, Khả Ngân vẫn còn nhiều cơ hội để làm mới hình ảnh và chứng minh sự trưởng thành qua những lựa chọn nghề nghiệp tiếp theo.

Việc tiếc nuối vì bỏ lỡ concert BIGBANG lần này mang đến một lát cắt gần gũi về cuộc sống của Khả Ngân bên ngoài màn ảnh. Trong khi người hâm mộ hòa mình vào không khí âm nhạc tại Mỹ Đình, nữ diễn viên chọn cách tận hưởng buổi tối theo cách riêng. Với sự nghiệp diễn xuất, điều khán giả chờ đợi ở cô là những vai diễn mới đủ sức nối dài dấu ấn từng tạo được với 11 Tháng 5 Ngày.