Khả Ngân nói đúng 6 từ về Nhan Phúc Vinh

Mới đây, Nhan Phúc Vinh chia sẻ những cảm xúc khi có cơ hội hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong phim điện ảnh Viên Đạn Cuối Cùng. Nam diễn viên cho biết câu chuyện về tấm huy chương vàng Olympic Rio 2016 là ký ức đáng nhớ của thể thao Việt Nam, đồng thời bày tỏ niềm vui khi được góp phần đưa hành trình ấy lên màn ảnh rộng.

Nhan Phúc Vinh viết: “Một câu chuyện chấn động trong làng thể thao mà chắc nhiều người Việt Nam vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Khoảnh khắc anh Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic Rio 2016 thực sự là một kỳ tích, một niềm tự hào mà mỗi lần nhắc lại vẫn khiến Vinh rất xúc động”.

Nhan Phúc Vinh chia sẻ những cảm xúc khi có cơ hội hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nam diễn viên cho biết bộ phim không chỉ tái hiện khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang mà còn khai thác những nỗ lực, áp lực và những điều ít được biết đến phía sau tấm huy chương.

Đáng chú ý, Khả Ngân sau đó chia sẻ bài đăng giới thiệu phim của Nhan Phúc Vinh cùng dòng trạng thái ngắn: “Trời ơi, dữ dội vậy trời”. Sáu từ thể hiện sự hào hứng của nữ diễn viên trước dự án mới của chồng.

Khả Ngân ủng hộ dự án mới của chồng.

Viên Đạn Cuối Cùng do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục huy chương vàng Olympic Rio 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tại Thế vận hội năm đó, Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng nội dung 10 m súng ngắn hơi và huy chương bạc nội dung 50 m súng ngắn tự chọn, tạo nên dấu mốc lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Trong phim, Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai Hoàng Xuân Vinh. Đây là thử thách đáng chú ý với nam diễn viên bởi nhân vật có thật gắn với thành tích thể thao mang tầm quốc gia. Anh cần thể hiện không chỉ hình ảnh một vận động viên chuyên nghiệp mà còn cả quá trình tập luyện, áp lực thi đấu và những nỗ lực phía sau thành công.

Bộ phim còn có sự tham gia của Thanh Hương trong vai huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, cùng các diễn viên Lee Kyung Young và Jung Il Woo. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết Dương lịch 2027.

Bên cạnh sự chú ý dành cho dự án mới, mối quan hệ giữa Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cũng được công chúng quan tâm. Cuối tháng 8/2026, Nhan Phúc Vinh công khai cầu hôn Khả Ngân. Đầu tháng 10 cùng năm, nữ diễn viên xác nhận đang mang thai con đầu lòng.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, cả hai vốn khá kín tiếng về đời tư. Khả Ngân được biết đến qua các phim như 11 Tháng 5 Ngày, Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh ghi dấu qua Tình Yêu Và Tham Vọng, Giấc Mơ Của Mẹ và nhiều dự án truyền hình khác.

Hiện tại, bên cạnh những cột mốc mới trong cuộc sống riêng, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm về hoạt động nghệ thuật. Với Nhan Phúc Vinh, Viên Đạn Cuối Cùng là dự án đáng chú ý khi anh trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm, còn phản ứng của Khả Ngân tiếp tục thu hút sự chú ý trước ngày bộ phim ra mắt.