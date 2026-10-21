Khả Ngân mang bầu vẫn sành điệu khi dạo phố

Mới đây, Khả Ngân khoe những khoảnh khắc dạo phố, đi cà phê với bụng bầu vượt mặt.

Nữ diễn viên diện đầm bầu, khoe vẻ nhí nhảnh khi lần đầu làm mẹ. Cô tiết lộ đã được "80%" hành trình.

Hiện tại, Khả Ngân gác lại công việc đóng phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện để tập trung dưỡng thai, chờ con đầu lòng chào đời.

Điều khiến fan chú ý là Khả Ngân xuống phố với bộ phụ kiện trị giá tiền tỷ, trong đó nổi bật là chiếc túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware.

Đây là mẫu túi kinh điển của Hermès với lớp da bê hạt tự nhiên đứng phom, được xem là một biểu tượng của giới thượng lưu. Thiết kế có giá bán trên thị trường khoảng 25.000 đến 33.000 USD (khoảng 650 đến 860 triệu đồng).

Cùng với chiếc túi hiệu Hermes, Khả Ngân hoàn thiện phong cách bà bầu bằng chiếc vòng tay từ bộ sưu tập Love của Cartier, cũng là quà Nhan Phúc Vinh tặng cô trước đó. Mẫu vòng tay bản nhỏ này có giá 5.300 USD (xấp xỉ 140 triệu đồng).

Sau tin vui sắp cưới, Khả Ngân cho biết khi bước sang giai đoạn mới, cô vẫn là chính mình, yêu công việc và tiếp tục theo đuổi các dự án. Còn những câu chuyện riêng tư, cựu hot girl sẽ giữ cho gia đình nhỏ. Trước khi có con chung, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng hơn hai năm hẹn hò.