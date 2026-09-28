Khả Ngân công khai hình ảnh 'bầu vượt mặt'

Mới đây, Khả Ngân thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ. Dù lựa chọn thiết kế váy trắng dáng suông khá rộng và kín đáo, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người chú ý bởi vòng 2 to lên rõ ràng.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Khả Ngân thoải mái giao lưu cùng khách mời, liên tục nở nụ cười và chụp ảnh lưu niệm. Nhan sắc ngày càng nhuận sắc của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là sự thay đổi ở vóc dáng của cô.

Bên dưới các bài đăng, không ít khán giả liên tục gọi tên Nhan Phúc Vinh. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên đang chăm sóc người thương rất khéo khiến nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc.

Khả Ngân bụng lùm lùm rạng rỡ xuất hiện tại sự kiện.

Đây cũng không phải lần đầu Khả Ngân trở thành tâm điểm vì những nghi vấn liên quan đến chuyện có em bé. Trước đó, nữ diễn viên từng xuất hiện trong một số hình ảnh với vòng 2 đầy đặn hơn thường thấy. Thậm chí, trong nhiều khoảnh khắc được bạn bè chia sẻ sau màn cầu hôn lãng mạn, cô còn gây chú ý khi khéo léo dùng tay che phần bụng.

Sự tò mò của công chúng càng tăng lên khi Khả Ngân từng có những chia sẻ đầy ẩn ý về một "món quà" đặc biệt trong giai đoạn cuộc sống cá nhân có nhiều thay đổi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cả Khả Ngân lẫn Nhan Phúc Vinh đều chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện mang thai.

Trước đó không lâu, làng giải trí Việt xôn xao khi Nhan Phúc Vinh công khai cầu hôn Khả Ngân. Cặp đôi vốn được khán giả yêu mến sau nhiều lần hợp tác trên màn ảnh, song luôn giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài. Trong bài đăng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt, nữ diễn viên gọi đây là "hành trình hạnh phúc nhất" và nhắc đến việc cùng bạn đời xây dựng một mái ấm nhỏ trong tương lai.

Đáng chú ý, Khả Ngân còn sử dụng biểu tượng em bé trong bài viết của mình. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cặp đôi có đang chuẩn bị đón thêm niềm vui mới hay không. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cư dân mạng.

Khả Ngân thoải mái diện trang phục lộ chiếc bụng đã rõ to.

Bên cạnh chuyện tình cảm nhận được nhiều sự quan tâm, Khả Ngân cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua. Sinh năm 1997, cô từng được biết đến với biệt danh "hot girl boxing" trước khi chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp.

Sau thời gian nỗ lực khẳng định năng lực, Khả Ngân ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình như Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Cô Gái Nhà Người Ta, 11 Tháng 5 Ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình hay Yêu Trước Ngày Cưới. Trong đó, vai Tuệ Nhi của 11 Tháng 5 Ngày được xem là bước ngoặt lớn, giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả cả nước.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Khả Ngân từng tham gia Nàng Tiên Có 5 Nhà, 100 Ngày Bên Em, Bí Mật Của Gió và đặc biệt là Hai Phượng. Dù không đảm nhận vai chính, việc góp mặt trong Hai Phượng - bộ phim đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của cô.

Năm 2026, Khả Ngân trở lại màn ảnh rộng với Vạn Dặm Yêu Em, dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Tuy nhiên, tác phẩm không đạt kết quả như kỳ vọng khi doanh thu chỉ khoảng 85 triệu đồng sau thời gian phát hành. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn dành sự quan tâm cho nữ diễn viên và kỳ vọng cô sẽ sớm có thêm những vai diễn phù hợp để tạo dấu ấn mới.

Hiện tại, Khả Ngân vẫn chưa công bố chính thức dự án điện ảnh hay truyền hình tiếp theo. Trước đó, cô từng hé lộ hình ảnh đọc kịch bản và cho biết đang chuẩn bị cho một kế hoạch nghệ thuật mới. Đây cũng là lý do khiến người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo từ nữ diễn viên trong thời gian tới.