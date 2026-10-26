Khả năng trả nợ của Tam Tài Lộc phụ thuộc như thế nào vào dự án Cao Xà Lá?

Ngày 21/10/2026, Saigon Ratings công bố kết quả giám sát xếp hạng tín nhiệm định kỳ đối với trái phiếu LOC32601 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc. Theo đó, trái phiếu tiếp tục được xếp hạng vnBB-, với triển vọng ổn định.

Trước đó, ngày 21/8/2026, Saigon Ratings cũng duy trì xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp ở mức vnBB-, triển vọng ổn định. Kết quả giám sát đối với trái phiếu được xây dựng trên cơ sở đánh giá xếp hạng tín nhiệm hiện có của tổ chức phát hành.

Theo Saigon Ratings, triển vọng ổn định phản ánh kỳ vọng Tam Tài Lộc có thể duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nợ trong ngắn và trung hạn.

Kỳ vọng từ dự án Cao Xà Lá

Một trong những cơ sở để Saigon Ratings duy trì triển vọng ổn định là kỳ vọng dự án Cao Xà Lá được triển khai xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh đúng tiến độ. Dòng tiền từ dự án được kỳ vọng góp phần tạo nguồn để phân chia lợi nhuận cho các đối tác hợp tác đầu tư theo thỏa thuận.

Cụ thể, hợp đồng hợp tác kinh doanh tại dự án Cao Xà Lá giữa Tam Tài Lộc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế, bảo đảm nguồn tiền cần thiết để Tam Tài Lộc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ nợ.

Phối cảnh dự án Cao Xà Lá

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được kỳ vọng đưa các sản phẩm bất động sản nhận chuyển nhượng vào khai thác kinh doanh theo đúng kế hoạch. Việc duy trì chiến lược kinh doanh và chính sách quản lý tài chính tương đối ổn định trong ngắn và trung hạn cũng là một trong những giả định được đưa ra trong đánh giá tín nhiệm.

Theo Saigon Ratings, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục có những tín hiệu phục hồi nhờ các biện pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý và môi trường kinh tế vĩ mô tương đối ổn định. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với những thách thức liên quan đến cơ cấu cung – cầu, mặt bằng giá, thanh khoản, thủ tục pháp lý và năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, tiến độ triển khai và hiệu quả khai thác dự án Cao Xà Lá là những yếu tố đáng chú ý đối với khả năng tạo dòng tiền của Tam Tài Lộc. Nếu tiến độ nhận chuyển nhượng hoặc khai thác, bán hàng tại các dự án trọng điểm không đạt kỳ vọng, lợi nhuận có thể biến động mạnh hơn dự kiến và dòng tiền hoạt động kinh doanh có thể chuyển sang âm.

Bức tranh tài chính của Tam Tài Lộc

Theo đánh giá của Saigon Ratings, hồ sơ kinh doanh và hồ sơ tài chính của Tam Tài Lộc hiện đều ở mức rủi ro 5/6.

Đối với hoạt động kinh doanh, nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn chế. Triển vọng phát triển trong trung và dài hạn phụ thuộc khá lớn vào hiệu quả hợp tác đầu tư, cũng như khả năng đàm phán và hoàn tất các thỏa thuận hợp tác với đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Về tài chính, tỷ trọng nợ vay của doanh nghiệp ở mức cao, trong khi các chỉ số đệm tài chính còn khá thấp. Khả năng bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính trong trung và dài hạn phụ thuộc tương đối lớn vào dòng tiền phân chia lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, cùng hiệu quả khai thác và kinh doanh các sản phẩm bất động sản nhận chuyển nhượng theo kế hoạch.

Triển vọng xếp hạng tín nhiệm trong thời gian tới

Saigon Ratings cho biết xếp hạng tín nhiệm trái phiếu LOC32601 có thể được xem xét hạ nếu mức tín nhiệm của Tam Tài Lộc suy yếu đáng kể hoặc xuất hiện các yếu tố bất lợi trọng yếu.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến xếp hạng gồm tiến độ nhận chuyển nhượng hoặc khai thác, bán hàng tại các dự án trọng điểm không đạt kỳ vọng; hiệu quả từ hoạt động hợp tác kinh doanh suy giảm đáng kể, tác động đến dòng tiền và khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ.

Ngoài ra, việc doanh nghiệp điều chỉnh chính sách tài chính theo hướng gia tăng đáng kể đòn bẩy, do nhu cầu bổ sung vốn cho hoạt động hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư phát triển dự án mới, cũng có thể dẫn đến việc xem xét hạ bậc tín nhiệm.

Ở chiều ngược lại, xếp hạng trái phiếu LOC32601 có thể được xem xét nâng nếu mức tín nhiệm của tổ chức phát hành cải thiện đáng kể. Những yếu tố hỗ trợ gồm dòng tiền ổn định hơn nhờ tiến độ nhận chuyển nhượng tài sản, dự án sớm hơn hoặc tốc độ thu tiền tại các dự án trọng điểm vượt kỳ vọng; giảm phụ thuộc vào lợi nhuận phân chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh; đa dạng hóa danh mục dự án và kiểm soát đòn bẩy tài chính hiệu quả hơn.

Chất lượng tài sản bảo đảm cũng có thể hỗ trợ cải thiện xếp hạng nếu doanh nghiệp bổ sung hoặc thay thế bằng các tài sản có độ an toàn cao hơn, như bất động sản đã hoàn thiện pháp lý, giấy tờ có giá hoặc tiền gửi. Việc trái phiếu được bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang bởi tổ chức tín dụng uy tín hoặc đối tác chiến lược có xếp hạng tín nhiệm cao hơn cũng là yếu tố được xem xét.