Khả năng sáng tác lời của Intak và Jongseob (P1Harmony) 'lộ diện'

FNC Entertainment đã công bố danh sách bài hát thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của P1Harmony. Album bao gồm tổng cộng sáu ca khúc: bài hát chủ đề BLOW UP, cùng các bài element, How To, MOMENTUM, t.o.t.y và Talk That.

Intak và Jongseob đã tham gia viết lời cho cả sáu ca khúc, bao gồm cả bài hát chủ đề. Keeho cũng góp mặt trong khâu sáng tác, viết lời cho bài element, đồng thời tham gia viết lời và soạn nhạc cho MOMENTUM. Hình ảnh danh sách bài hát còn có các ghi chú viết tay từ chính các thành viên, gợi ý những điểm đáng chú ý trong từng ca khúc.

BLOW UP đánh dấu sự trở lại của P1Harmony sau khoảng tám tháng kể từ album trước đó. Tác phẩm kể về hành trình của các thành viên trong vai những người hùng, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng để khép lại chặng đường dài mà họ đã xây dựng kể từ khi ra mắt. Bài hát chủ đề thể hiện cách nhóm vượt qua giới hạn của bản thân và cùng nhau trưởng thành.

Album này khép lại vũ trụ "người hùng" mà P1Harmony đã khởi đầu từ bộ phim P1H: The Beginning of a New World, tác phẩm được phát hành cùng thời điểm nhóm ra mắt vào năm 2020. Trên bảng xếp hạng Billboard 200, nhóm lần đầu góp mặt với mini album thứ 6, HARMONY : ALL IN vào năm 2023. Kể từ đó, họ đã có sáu sản phẩm liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng này, trong đó gần đây nhất là UNIQUE với vị trí thứ tư.

Trước thềm phát hành, P1Harmony đã tham gia biểu diễn chính tại lễ hội K-pop 82WORLD : LA ở Los Angeles vào ngày 17/10. Nhóm đã có màn trình diễn kéo dài khoảng 70 phút và hé lộ một phần ca khúc BLOW UP ở cuối chương trình. Họ cũng xuất hiện trực tiếp trên chương trình buổi sáng Good Day LA của đài FOX11.

P1Harmony sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại sự kiện trở lại mang tên HERO SOCIETY INFO SESSION, một sự kiện được thiết kế theo phong cách buổi tư vấn thông tin việc làm, diễn ra tại hội trường ĐH Yonsei vào ngày 4/11. Toàn bộ album cùng video âm nhạc cho bài hát chủ đề sẽ chính thức ra mắt vào lúc 14h (giờ Hàn Quốc) ngày 6/11.