Khả năng nhà đầu tư thua lên tới 99% khi vào sàn giao dịch của Mr.Pips

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Phó Đức Nam khai, các nhà đầu tư vào sàn các sàn Forex giả mạo do Nam và đồng bọn thiết lập rất khó thắng, khả năng thua lên tới 99%. Theo Mr.Pips, vì nhà đầu tư chẳng ai có kiến thức và hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền của mình cũng không có bằng cấp, kiến thức.

Còn về cơ chế phân chia hoa hồng trong hệ thống các sàn giao dịch, Phó Đức Nam khai, trừ một số sàn như IQX (Iqxtrade.com), còn lại phần lớn các sàn khác thì tiền chi trả hoa hồng được lấy từ nguồn tiền khách hàng nạp vào. Tiền khách hàng thua lỗ là nguồn lợi nhuận của phần lớn các sàn giao dịch, được trích một phần để chi trả hoa hồng cho nhân viên.

Cụ thể, bộ phận kinh doanh (sale) được hưởng hoa hồng từ khoản tiền khách hàng nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng nhận hoa hồng từ những khoản tiền khách hàng nạp thêm. Giải thích về nguồn tiền chi trả hoa hồng, Nam khai trong quá trình giao dịch, các khoản phí và thua lỗ có thể khiến tài khoản khách hàng bị hao hụt. Theo bị cáo, đối với phần lớn các sàn mà bị cáo tham gia, khoản tiền khách hàng thua lỗ chính là nguồn lợi nhuận của sàn. Từ nguồn tiền này, sàn trích một phần để trả hoa hồng cho nhân viên.

Về tỷ lệ phân chia, Nam khai bộ phận sale thường được hưởng khoảng 1-3% số tiền khách hàng nạp lần đầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng có thể nhận từ 4-7% số tiền khách hàng nạp thêm. Trong khi đó, Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được hưởng từ 3-5% của lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành.

Tại phiên xét hỏi sáng 2-11, Mr.Pips khai nhận khả năng nhà đầu tư thua lên tới 99% khi vào sàn giao dịch của mình.

Khi được hỏi việc nhà đầu tư bị cháy tài khoản có phải là điều kiện để các cấp trong hệ thống nhận hoa hồng hay không, Nam khai hoa hồng được tính dựa trên số tiền khách hàng nạp vào sau khi trừ số tiền đã rút. Bị cáo cũng thừa nhận, với cơ chế trả thưởng như vậy, nhân viên chăm sóc khách hàng thường cố gắng giữ tiền trong tài khoản, hạn chế việc khách hàng rút tiền.

Tại phiên xét hỏi sáng 2-11, Mr.Pips đề nghị HĐXX làm rõ 2 vấn đề: Thứ nhất là dòng tiền của các nhà đầu tư đi đâu, về đâu? Thứ hai, những ai mới thực sự là người bị anh ta lừa đảo? Đồng thời, Mr.Pips cũng đề nghị HĐXX cùng tìm cách để rút được tiền trong các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia chuyển về Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngoài ra, cả bị cáo Phó Đức Nam và bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) tiếp tục đề nghị cho 2 bị cáo sớm bán các siêu xe để có tiền khắc phục, bởi theo đánh giá đây là nhóm tiêu sản, bán càng sớm thì càng được giá.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó, rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát xác định bị cáo Phó Đức Nam có vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng.

Phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn vào sáng 2-11. Ngày 4-11, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo trong vụ án.