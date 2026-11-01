Khả năng nâng hàng đáng kinh ngạc của trực thăng CH-47 Chinook

Khả năng vận chuyển hàng hóa là yếu tố làm nên danh tiếng của CH-47 Chinook. Khác với những trực thăng chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chở quân, Chinook được thiết kế để vận chuyển cả những loại khí tài có trọng lượng lớn, phục vụ trực tiếp hoạt động của các đơn vị chiến đấu.

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống 3 móc treo hàng hóa được bố trí phía dưới thân máy bay. Trong đó, móc giữa đảm nhiệm các kiện hàng nặng nhất, còn 2 móc phía trước và phía sau cho phép vận chuyển những kiện hàng riêng biệt.

Trên phiên bản CH-47F, tải trọng treo tối đa tại móc giữa có thể đạt khoảng 11.793 kg. Hai móc trước và sau có khả năng chịu tải thấp hơn, tùy cấu hình và điều kiện khai thác.

Hệ thống này cho phép Chinook vận chuyển nhiều loại hàng hóa mà không cần đưa tất cả vào khoang thân.

Một khẩu pháo, xe công binh, máy phát điện hoặc thiết bị xây dựng có thể được treo dưới bụng trực thăng bằng dây cáp chuyên dụng.

Khi tới vị trí triển khai, phi công điều khiển máy bay hạ thấp độ cao để tổ mặt đất tháo hàng hoặc thực hiện thao tác thả tải theo phương án nhiệm vụ.

Ngoài vận chuyển bên ngoài, Chinook còn có khoang hàng rộng với cửa nạp phía sau và đường dốc lên xuống.

Thiết kế này giúp đưa hàng hóa lên máy bay thuận tiện, đặc biệt với các phương tiện có bánh xe hoặc kiện hàng đặt trên pallet.

Trong các nhiệm vụ quân sự, CH-47 có thể vận chuyển pháo, đạn dược, nhiên liệu và phương tiện hỗ trợ chiến đấu.

Khả năng kết hợp chở quân với hàng hóa giúp máy bay giảm số chuyến bay cần thiết để bảo đảm hậu cần cho một đơn vị.

Tuy nhiên, tải trọng thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ cao, lượng nhiên liệu, cự ly bay và điều kiện thời tiết. Máy bay không thể luôn đạt tải trọng tối đa trong mọi nhiệm vụ.

Với khả năng vận chuyển hàng hóa bằng cả khoang trong và hệ thống móc treo, Chinook vẫn là một trong những nền tảng trực thăng vận tải hạng nặng quan trọng nhất của quân đội Mỹ.