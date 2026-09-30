Khả năng Lầu Năm Góc cắt giảm 1/5 vị trí tướng, đô đốc

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: PAP/TTXVN

Truyền thông Mỹ ngày 29/9 dẫn các nguồn thạo tin tại Lầu Năm Góc cho biết thông tin trên. Theo đó, Bộ trưởng Pete Hegseth sẽ công bố việc cắt giảm trên trong bài phát biểu về “Tình hình lực lượng” tại Quantico, bang Virginia, vào ngày 30/9. Những thay đổi này sẽ tác động đến các vị trí lãnh đạo cấp cao trong Lục quân, Hải quân và Không quân Mỹ.

Bộ trưởng Hegseth dự kiến trình bày các ưu tiên của mình cho Lầu Năm Góc trong những tháng tới, bao gồm cả kế hoạch cải tổ lớn về mặt nhân sự lãnh đạo.

Trước đó, ông Hegseth từng tìm cách cắt giảm tối thiểu 10% số lượng tướng lĩnh và đô đốc (cấp 4 sao) đang tại ngũ trong quân đội Mỹ vào năm ngoái. Tháng 5/2025, ông Hegseth đã chỉ đạo ban lãnh đạo Lầu Năm Góc cắt giảm 20% số lượng tướng lĩnh thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia, đồng thời giảm 10% tổng số tướng lĩnh và đô đốc mang quân hàm từ cấp 1 sao trở lên.

Ở thời điểm đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc bày tỏ mong muốn giảm tướng lĩnh, tăng binh sĩ tác chiến và chuyển nguồn lực từ “các bộ phận chỉ huy cồng kềnh” sang cho lực lượng trực tiếp tham chiến.

Ông Hegseth lập luận rằng việc cắt giảm là vô cùng cần thiết để loại bỏ cơ cấu lực lượng dư thừa, tối ưu hóa và tinh gọn bộ máy lãnh đạo thông qua việc giảm các vị trí cấp tướng và đô đốc không cần thiết.

Trong một diễn biến khác ở tháng 9, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố Lầu Năm Góc đang điều chỉnh quy trình thăng quân hàm cấp Tướng, nhằm “cắt giảm bộ máy quan liêu và đảm bảo thực sự đề cao năng lực” trong đội ngũ chỉ huy cao cấp.

Ông Hegseth nhấn mạnh Bộ Chiến tranh Mỹ trong năm nay sẽ triển khai “Đánh giá năng lực tác chiến liên quân”. Đây là hình thức đánh giá mới dành cho các đại tá và đại tá Hải quân đủ điều kiện, được thiết kế mô phỏng môi trường chiến trường.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định cuộc đánh giá nhằm sàng lọc các sĩ quan được xem xét thăng quân hàm lên cấp Tướng hoặc Đô đốc một sao dựa trên “khả năng chiến đấu, thích ứng và giành chiến thắng”.