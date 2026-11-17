Người Nhện là một trong những “quân bài chiến lược” của Marvel, đó là sự thật không thể bàn cãi. Dù sự trỗi dậy của MCU đã đưa những cái tên như Captain America hay Iron Man lên tầm cao mới, họ vẫn khó lòng lung lay vị thế của "người hàng xóm thân thiện". Kể từ khi ra mắt, Peter Parker luôn là ngôi sao có tần suất xuất hiện dày đặc. Không chỉ tạo ảnh hưởng trong vũ trụ Marvel Comics, Spider-Man còn ghi dấu với nhiều vũ trụ khác thông qua các sự kiện Crossover (sự kiện giao thoa). Dưới đây là 5 tác phẩm xuất sắc, nơi Peter chứng minh khả năng kết nối không giới hạn của mình.

Trong ấn phẩm đặc biệt Godzilla vs. Spider-Man, "Vua quái vật" (King of the Monsters) đã đổ bộ xuống New York với mục tiêu xóa sổ các sinh vật cộng sinh (symbiote). Dù cốt truyện chưa thực sự chặt chẽ, tác phẩm vẫn thể hiện sức hút đặc trưng ở những màn đối đầu kịch tính. Độc giả sẽ được chứng kiến những tình tiết "điên rồ" như thực thể Venom chiếm hữu Godzilla hay sự xuất hiện của Godvenom. Đây là món quà tuyệt vời dành cho những tâm hồn trẻ thơ, nơi sự kỳ vĩ và những chi tiết giả tưởng được đẩy lên mức tối đa.

Khác với một số cốt truyện quen thuộc về Người Nhện, lần này chàng hàng xóm thân thiện trở thành đối tượng bị kẻ xấu truy đuổi trong New Avengers/Transformers khi phe Decepticons liên minh với Doctor Doom để khai thác dòng máu đột biến của Spider-Man nhằm thay thế nguồn năng lượng Energon. Từ đó, một cuộc giải cứu quy mô lớn đã nổ ra; rất nhiều siêu anh hùng đã cùng chung tay để hỗ trợ. Khoảnh khắc Spider-Man và Wolverine truyền máu đột biến cho các Autobots để hạ gục Megatron là một trong những khung hình đắt giá nhất từng được tạo ra.

Và tất nhiên, không thể không nhắc tới Spider-Man and Batman - “Disordered Minds” - nơi hai siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất hai thương hiệu truyện tranh gặp gỡ nhau. Trong truyện, kẻ thù của họ lần lượt là Joker và Carnage - những kẻ sở hữu cả sức mạnh, sự điên loạn và trí tuệ vô song. Sự kiện này đưa độc giả vào một hành trình tăm tối khi hai gã điên hợp tác để hủy diệt các anh hùng. Trong khi Spider-Man bị đẩy đến vực thẳm tâm lý, Batman lại là người giữ vững các nguyên tắc đạo đức cho cả hai. Sự xung đột ban đầu giữa họ dần trở thành sự tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt, Batman từng thể hiện khả năng "khủng bố tinh thần" của mình và khiến Carnage bất tỉnh.

Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, Invincible (Mark Grayson) từng có màn gặp gỡ định mệnh với Spider-Man tại Earth-616 trong Marvel Team-Up (2004) #14 - “Spider-Man Meets Invincible”. Thay vì tập trung vào những màn đấm đá với Doc Ock, sức nặng của tập truyện nằm ở cách hai anh hùng kết nối với nhau. Invincible khi đó vẫn còn là một người hùng trẻ tuổi đang loay hoay với sức mạnh mới. Anh đã tìm thấy sự đồng cảm ở Peter Parker. Cuộc trò chuyện về cách đối phó với "gánh nặng" trên vai đã chạm đến trái tim người đọc, biến đây thành một trong những tác phẩm Crossover giàu tính nhân văn nhất.

Ra đời từ 50 năm trước, Superman vs. The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century chính là một trong những tượng đài mang tính di sản, là tiền đề mở đường cho mọi sự hợp tác giữa hai gã khổng lồ Marvel và DC. Trong truyện, siêu anh hùng của hai phía bị cuốn vào một hiểu lầm lớn trước khi thực sự nhận ra những kẻ phản diện đứng sau. Họ đã cùng bắt tay để ngăn chặn liên minh Lex Luthor và Doctor Octopus. Vượt xa mọi kỳ vọng về một sản phẩm thương mại, bộ truyện này đã dần trở thành chuẩn mực cho dòng truyện Crossover.