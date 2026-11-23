Một trong những yêu cầu quan trọng khi phát triển A400M là khả năng tiếp cận những khu vực mà các vận tải cơ lớn khó hoạt động.

Trên chiến trường, sân bay quân sự có thể bị hư hại, đường băng bị phá hoại hoặc nằm cách xa khu vực cần triển khai lực lượng.

Trong những tình huống như vậy, khả năng sử dụng đường băng dã chiến trở thành lợi thế đáng kể.

A400M được trang bị hệ thống càng đáp chắc chắn với nhiều bánh xe, giúp phân bổ trọng lượng của máy bay trên bề mặt đường băng.

Cấu hình này hỗ trợ hoạt động trên những khu vực có nền đất, sỏi hoặc bề mặt không được chuẩn bị như sân bay dân dụng.

Theo thông số công bố của nhà sản xuất và các lực lượng khai thác, máy bay A400M có thể hoạt động trên những đường băng tương đối ngắn, tùy thuộc vào trọng lượng, điều kiện thời tiết và cấu hình nhiệm vụ.

Một số tài liệu giới thiệu nêu chiều dài khoảng 1.000 m cho khả năng cất và hạ cánh trong điều kiện phù hợp.

Đặc tính này giúp vận tải cơ A400M đưa hàng hóa và binh sĩ tới gần khu vực triển khai hơn. Quân đội không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào những sân bay lớn có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.

Đặc biệt, trong các chiến dịch cứu trợ nhân đạo, máy bay có thể tiếp cận những khu vực bị thiên tai, nơi hệ thống giao thông mặt đất bị chia cắt.

Tuy nhiên, khả năng hạ cánh trên đường băng dã chiến không có nghĩa A400M có thể hoạt động trên mọi bề mặt.

Độ chịu tải của nền đất, chiều dài đường băng, vật cản, bụi bẩn và điều kiện thời tiết đều ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay.

Máy bay cũng cần được kiểm tra kỹ sau khi hoạt động tại các sân bay có nhiều bụi hoặc sỏi, bởi những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến động cơ và hệ thống kỹ thuật.

So với vận tải cơ phản lực hạng nặng, A400M có ưu thế nhất định khi khai thác tại những sân bay hạn chế.

Đây là một trong những lý do khiến dòng máy bay này được lựa chọn cho nhiều nhiệm vụ vận tải quân sự và nhân đạo.