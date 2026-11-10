Khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sau bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại làng Panmunjom ở biên giới liên Triều, ngày 30/6/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn truyền thông Hàn Quốc cho biết phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu chương trình nghị sự và các cuộc gặp tiềm năng trong chuyến công du châu Á sắp tới của Tổng thống Trump ngày 9/11 (giờ Mỹ), ông Victor Cha - Chủ nhiệm bộ môn Hàn Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), cho rằng khả năng hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau đã tăng lên sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Theo chuyên gia Victor Cha, Bình Nhưỡng có thể đã chủ động chờ kết quả bầu cử trước khi cân nhắc nối lại tiếp xúc cấp cao với Washington, bởi dự đoán ông Trump sẽ rơi vào thế bất lợi hơn về chính trị sau thất bại của đảng Cộng hòa. Điều này có thể khiến nhà lãnh đạo Mỹ trở thành đối tác đàm phán dễ tác động hơn và tạo thêm cơ hội để Triều Tiên tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington.

Một yếu tố khác thúc đẩy triển vọng gặp gỡ là ông Trump mong muốn tạo dựng di sản ngoại giao. Ông Victor Cha cho rằng Tổng thống Mỹ có thể coi việc đạt được tiến triển trong quan hệ với Triều Tiên là một trong những mục tiêu nhằm củng cố dấu ấn đối ngoại trong nhiệm kỳ của mình.

Cũng theo chuyên gia này, Bình Nhưỡng có thể muốn duy trì kênh liên lạc trực tiếp với ông Trump nhằm hạn chế nguy cơ Washington đưa ra những quyết định khó lường. Ông dẫn chứng lập trường và cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump đối với Iran và Venezuela để cho thấy những tính toán an ninh mà Triều Tiên có thể cân nhắc.

Thời gian qua, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai người. Những tuyên bố này làm gia tăng đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp mới trong khuôn khổ chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ để tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc trong tháng 11/2026.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump và ông Kim đã có 3 cuộc gặp trực tiếp, lần lượt tại Singapore tháng 6/2018, tại Hà Nội tháng 2/2019 và tại làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) thuộc biên giới liên Triều tháng 6/2019.

Tuy nhiên, dù triển vọng nối lại đối thoại được đánh giá có dấu hiệu cải thiện, khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh vẫn phụ thuộc vào tính toán chiến lược của cả Washington và Bình Nhưỡng, đặc biệt là những khác biệt về vấn đề phi hạt nhân hóa, bảo đảm an ninh và nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên.

Hiện Bình Nhưỡng chưa bình luận về nhận định của chuyên gia trên.