Khả năng đặc biệt của người mang nhóm máu A

Nhóm máu A được cho là có mối liên hệ với quá trình con người chuyển từ săn bắt, hái lượm sang trồng trọt và định cư. Ảnh: Pexels.

Trong lịch sử tiến hóa, sự ra đời của nền nông nghiệp đã tạo ra bước ngoặt lớn trong phương thức sinh tồn của loài người. Từ lối sống săn bắt, hái lượm, con người dần chuyển sang định cư, trồng trọt, chăn nuôi và hình thành các đô thị.

Trong cuốn sách Ăn theo nhóm máu, hai tác giả Peter J. D'Adamo và Catherine Whitney đưa ra giả thuyết rằng chính bước chuyển mình này đã thúc đẩy nhóm máu A phát triển mạnh.

Theo họ, quá trình thích nghi với chế độ ăn giàu ngũ cốc, môi trường sống đông đúc cùng những dịch bệnh mới đã góp phần định hình sự phân bố nhóm máu ở người hiện đại.

Sự xuất hiện của nhóm máu A

Trước khi nông nghiệp ra đời, con người chủ yếu sống bằng săn bắt, hái lượm, phụ thuộc vào những nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên. Việc tìm kiếm thực phẩm diễn ra hàng ngày đòi hỏi con người phải ăn bất cứ thứ gì có thể giúp duy trì sự sống.

Khoảng 25.000-15.000 năm trước Công nguyên, con người ở một số khu vực châu Á và Trung Đông bắt đầu nhận ra khả năng khai thác, kiểm soát nguồn năng lượng từ thực vật. Đây được xem là tiền đề của cuộc Cách mạng Đồ đá Mới, gắn liền với sự phát triển của trồng trọt và chăn nuôi.

Ngũ cốc và các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật trở thành nguồn cung cấp lương thực quan trọng khi con người chuyển sang trồng trọt và định cư. Ảnh: Experience Life.

Sự thay đổi này khiến ngũ cốc và thực phẩm có nguồn gốc thực vật ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong khẩu phần ăn. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thức ăn từ động vật.

Theo D'Adamo, sự thay đổi trong chế độ ăn khi con người chuyển sang canh tác nông nghiệp đã thúc đẩy những biến đổi trong hệ tiêu hóa và miễn dịch. Tác giả cho rằng nhóm máu A là kết quả của quá trình thích nghi với nguồn thực phẩm giàu protein thực vật ngày càng phổ biến.

Cuộc cách mạng nông nghiệp đã làm biến đổi sâu sắc cấu trúc xã hội. Con người bắt đầu xây dựng những cộng đồng định cư lâu dài. Dân số tăng lên, các nghề nghiệp chuyên môn xuất hiện và sự phân công lao động ngày càng rõ rệt. Việc lập kế hoạch, phối hợp và duy trì quan hệ trong cộng đồng trở thành những kỹ năng thiết yếu.

Quá trình lan rộng của nhóm máu A

Tuy nhiên, cuộc sống tập trung đông người cũng khiến con người phải đối mặt với những thách thức mới, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm.

D'Adamo cho rằng nhóm máu A có lợi thế sinh tồn nhất định trong môi trường dân cư đông đúc nhờ khả năng chống lại một số bệnh nhiễm trùng phổ biến. Theo tác giả, trong các đợt dịch hạch và dịch tả, người nhóm máu A có tỷ lệ sống sót cao hơn người nhóm máu O.

Người nhóm máu A có lợi thế sinh tồn trước một số bệnh truyền nhiễm trong môi trường đông dân cư. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Áp lực chọn lọc tự nhiên trong môi trường sống mới đã góp phần thúc đẩy sự gia tăng của nhóm máu A. Những cá thể mang đặc điểm có lợi cho khả năng sinh tồn sẽ có nhiều cơ hội sống sót và truyền gene cho thế hệ sau.

Bác sĩ D'Adamo cho rằng gene liên quan đến nhóm máu A dần lan rộng từ châu Á và Trung Đông sang Tây Âu, một phần thông qua các làn sóng di cư của những cộng đồng người Ấn-Âu.

Ngày nay, nhóm máu A có tần suất tương đối cao tại nhiều khu vực Tây Âu, Địa Trung Hải, Balkan và một số vùng Đông Á, trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, sự phân bố nhóm máu giữa các khu vực không đồng nhất, phản ánh những khác biệt về di truyền, lịch sử di cư và biến động dân số qua nhiều thế hệ.

Tác giả xem sự gia tăng của nhóm máu A là một phần trong quá trình con người thích nghi. Sự thay đổi này đã định hình lại chế độ ăn, đồng thời thay đổi môi trường sống, kéo theo sự tiếp xúc với những tác nhân gây bệnh mới.