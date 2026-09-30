Khả năng Bắc Kinh thu xếp cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Đại sứ Zhang Hanhui nói với truyền thông Nga rằng, nếu Trung Quốc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao các kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), điều này sẽ rất hữu dụng.

Hãng TASS (Nga) dẫn lời đại sứ Zhang Hanhui chia sẻ: “Tôi tin rằng điều này sẽ rất hữu ích. Bởi nếu chúng ta có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên như vậy, điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quá trình hình thành và phát triển một thế giới đa cực. Nga, Mỹ và Trung Quốc đều là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là những cường quốc trên thế giới. Tương lai của thế giới này phụ thuộc vào chúng ta”, nhà ngoại giao Trung Quốc nhận định.

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trung Quốc đã đưa ra chủ đề về việc tạo cộng đồng thịnh vượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà tổ chức đã nêu 3 lĩnh vực trọng tâm là cởi mở, đổi mới và hợp tác.

Theo kế hoạch, có khoảng 300 cuộc họp và sự kiện liên quan đến APEC sẽ diễn ra tại nhiều thành phố của Trung Quốc trong suốt năm 2026. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết với vai trò chủ nhà APEC 2026, nước này dự kiến tổ chức hơn 10 hội nghị bộ trưởng và hoạt động cấp cao trong năm.