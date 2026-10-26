Khả Cửu bảo đảm an sinh xã hội

Lãnh đạo xã Khả Cửu thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Lãnh đạo xã Khả Cửu trao hỗ trợ cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với thực hiện các chính sách trợ giúp theo quy định, xã chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; khuyến khích tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo người yếu thế. Xã rà soát hoàn cảnh từng hộ để xác định đúng đối tượng, hỗ trợ thiết thực, công khai, hiệu quả. Qua đó, công tác an sinh từng bước trở thành trách nhiệm chung, gắn với đời sống thường ngày ở từng thôn, bản dân cư.

Nhân các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tháng hành động vì trẻ em và các ngày kỷ niệm, xã phối hợp các cơ quan, đoàn thể thăm hỏi, động viên, trao quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em và người khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm kịp thời, giúp người nhận vơi bớt lo toan, thêm ấm lòng. Qua thăm hỏi, địa phương cũng nắm bắt nhu cầu để kết nối trợ giúp kịp thời, phù hợp.

Lực lượng công an trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho người dân thôn Mặc Chanh, xã Khả Cửu.

Không chỉ hỗ trợ bằng tiền và hiện vật, công tác an sinh xã hội tại địa phương hướng đến sự lâu dài, bền vững. Qua khảo sát tại thôn Mặc Chanh, Cụm thi đua An ninh thuộc Công an tỉnh Phú Thọ xác định gia đình bà Hà Thị Tình, sinh năm 1959, thuộc diện hộ nghèo, đang trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu nhỏ mồ côi. Căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, trong khi gia đình không có khả năng sửa chữa, xây mới. Trước hoàn cảnh đó, Cụm thi đua An ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các nhà tài trợ huy động nguồn lực xây dựng nhà Đại đoàn kết, trong đó hỗ trợ 80 triệu đồng. Công trình khởi công ngày 8/8/2026, mở ra cơ hội để bà cháu có nơi ở ổn định, an toàn hơn trước mưa bão.

Bà Hà Thị Tình chia sẻ: “Tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền xã và các nhà hảo tâm đã chung tay xây nhà Đại đoàn kết cho bà cháu tôi. Nhờ sự hỗ trợ quý báu này, bà cháu tôi có mái nhà kiên cố, an toàn, nhất là khi mưa bão, thêm hy vọng để từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống”.

Từ những trường hợp cụ thể, xã Khả Cửu xác định chăm lo an sinh phải gắn với tạo điều kiện để người dân tự vươn lên. Bên cạnh hỗ trợ đột xuất, địa phương phối hợp rà soát nhu cầu việc làm, khả năng lao động và điều kiện sản xuất của từng hộ; kết nối các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp. Đây là hướng đi quan trọng nhằm từng bước giảm sự phụ thuộc vào trợ giúp, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng thoát nghèo bền vững. Từ đó, hỗ trợ đúng nhu cầu, đi cùng hướng dẫn và theo dõi, sẽ giúp các gia đình có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, tự lực vươn lên. Công tác vận động xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp và những người có điều kiện đóng góp. Khi nguồn lực được kết nối với nhu cầu thực tế, sự hỗ trợ sẽ thiết thực hơn, từ sửa chữa nhà ở, tặng quà, chăm lo trẻ em đến hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn. Đồng thời, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, chủ động tiếp cận chính sách, mạnh dạn thay đổi cách làm ăn và phát huy ý chí vươn lên. Các mô hình hỗ trợ phù hợp điều kiện thực tế tại từng thôn, xóm, không dàn trải và bảo đảm nguồn lực đến đúng người cần giúp đỡ.

Đến nay, những việc làm cụ thể đã góp phần san sẻ khó khăn trước mắt, chăm lo các nhóm dễ bị tổn thương và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng Công an, đoàn thể và các nhà hảo tâm giúp huy động thêm nguồn lực, đưa hỗ trợ đến gần người dân. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục gắn trợ giúp thiết thực với tạo sinh kế, nâng cao khả năng tự chủ, ý chí vươn lên của mỗi gia đình, góp phần củng cố niềm tin của người dân.Ông Kiều Đức Mạnh - Chủ tịch UBND xã Khả Cửu cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát các hộ nghèo, cận nghèo và trường hợp khó khăn để thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội. Địa phương tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đồng thời quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Khả Cửu.

Thực tiễn tại Khả Cửu cho thấy, bảo đảm an sinh xã hội cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng. Tiếp tục đổi mới cách làm, hỗ trợ đúng nhu cầu, gắn trợ giúp với sinh kế bền vững sẽ tạo điểm tựa để người dân vượt khó, nâng cao chất lượng cuộc sống, hiện thực hóa phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.