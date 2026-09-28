KH-CN, chuyển đổi số phải trở thành động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Chiều 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn. Phiên họp tập trung bàn giải pháp thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khcn-chuyen-doi-so-phai-tro-thanh-dong-luc-cho-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-419795.htm