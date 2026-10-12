KGC gắn đào tạo nghề với doanh nghiệp, nâng cơ hội việc làm cho người học

Trường Cao đẳng Kiên Giang trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027.

Đưa thực tiễn doanh nghiệp vào đào tạo

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, Trường Cao đẳng Kiên Giang (tỉnh An Giang) chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho học viên, sinh viên.

Theo TS Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang, thời gian qua, nhà trường đã đẩy mạnh phối hợp với hơn 150 doanh nghiệp một cách thiết thực để cùng đồng hành với nhà trường trong công tác đào tạo, tổ chức thực tập tại doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đưa hơn 1.500 lượt sinh viên đi thực tập dài hạn tại các doanh nghiệp lớn trong nước; đồng thời phối hợp tổ chức cho sinh viên thực tập, làm việc ở nước ngoài tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Sinh viên KGC thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

Môi trường làm việc thực tế giúp sinh viên vận dụng kiến thức, rèn kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu công việc. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để giảng viên cập nhật kiến thức, công nghệ mới, từng bước điều chỉnh nội dung đào tạo sát thực tiễn.

Hiệu quả kết nối đào tạo và việc làm được thể hiện qua kết quả gần 100% sinh viên của nhà trường có nhu cầu việc làm được giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp; tỷ lệ sinh viên có việc làm ổn định sau một năm ra trường đạt trên 90%.

Những kết quả này là cơ sở để trường tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, chú trọng các đơn vị có công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quản lý tiên tiến. Qua đó, sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

Đổi mới, nâng chất lượng đào tạo nghề

TS Nguyễn Minh Quân cho biết, hiện nay đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang với trên 65% đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Đây cũng là nguồn nhân lực quan trọng giúp nhà trường hoàn thành tốt công tác đào tạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đồng thời, cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà trường đã được đầu tư cơ bản, đáp ứng được yêu cầu đào tạo cho hơn 30 ngành cao đẳng và 25 ngành trung cấp, thuộc nhiều lĩnh vực như kỹ thuật - công nghệ, du lịch, dịch vụ, kinh tế, ngoại ngữ …

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhà trường đã cải tiến, biên soạn lại chương trình đào tạo, bổ sung một số ngành mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu người học và tiếp cận với thực tế nghề nghiệp trong xã hội hiện nay.

Tập thể Trường Cao đẳng Kiên Giang đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Năm 2022, Trường Cao đẳng Kiên Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2024, nhà trường cũng đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đối với 2 chương trình đào tạo đang triển khai tại trường, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục tập trung rà soát chương trình theo hướng thiết thực, tăng hàm lượng thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề, kỹ năng số và kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, nhà trường định hướng tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao cấp quốc gia, khu vực ASEAN và từng bước hướng đến tiêu chuẩn quốc tế.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo hơn 30 ngành cao đẳng và 25 ngành trung cấp.

Theo lãnh đạo nhà trường, quá trình đổi mới vẫn đối mặt một số thách thức. Nhu cầu tuyển sinh ở một số ngành chưa đạt yêu cầu; đội ngũ giảng viên còn thừa, thiếu cục bộ; điều kiện học tập, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa thực sự hiện đại để đáp ứng tốt nhất yêu cầu giảng dạy chuyên ngành so với thực tế.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh của công nghệ, yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đòi hỏi chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như điều kiện thực hành phải liên tục được cập nhật.

Để đáp ứng yêu cầu này, Trường Cao đẳng Kiên Giang đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp; đẩy mạnh việc đưa sinh viên đi thực tập, làm việc tại nước ngoài; đề xuất và triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nhà trường cũng chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống và tinh thần khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số cho sinh viên. Đây là những yếu tố cần thiết giúp người học có thể đáp ứng yêu cầu tuyển dụng trước mắt, đồng thời có khả năng thích ứng với sự thay đổi của nghề nghiệp trong tương lai.