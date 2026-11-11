KFC, Pizza Hut có thể đổi chủ, hé lộ cuộc dịch chuyển vốn trong ngành F&B

Tập đoàn thực phẩm Uni-President Enterprises (Đài Loan, Trung Quốc) đang tiến hành đàm phán ở giai đoạn nâng cao để mua lại Jardine Restaurant Group (JRG), doanh nghiệp thuộc Jardine Matheson, theo Reuters.

Uni-President Enterprises đang đàm phán mua lại Jardine Restaurant Group, đơn vị vận hành khoảng 1.000 cửa hàng KFC và Pizza Hut tại 5 thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Một trong những nguồn tin am hiểu thương vụ cho biết JRG có thể được định giá khoảng 400 triệu USD. Thỏa thuận có khả năng đạt được trước cuối năm nay, dù các điều khoản vẫn chưa hoàn tất và kết quả đàm phán còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.

JRG có trụ sở tại Hong Kong, hiện vận hành khoảng 1.000 nhà hàng KFC và Pizza Hut tại Hong Kong, Macau, Myanmar, Đài Loan và Việt Nam, với khoảng 25.000 nhân viên. Doanh nghiệp này cũng sở hữu PHD, chuỗi pizza chuyên phục vụ đồ ăn mang đi tại Hong Kong. Theo các nguồn tin, hoạt động kinh doanh của JRG tạo ra khoảng 35-40 triệu USD lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) mỗi năm.

Nếu lấy mức định giá 400 triệu USD so với EBITDA 35-40 triệu USD, thương vụ tương đương khoảng 10-11 lần EBITDA. Đây là mức định giá phản ánh giá trị của mạng lưới cửa hàng, thương hiệu và khả năng tạo dòng tiền của JRG, thay vì chỉ tính trên số lượng nhà hàng hiện có.

Tại Việt Nam, thương vụ thu hút sự chú ý bởi JRG có liên quan đến hai thương hiệu thức ăn nhanh quen thuộc là KFC và Pizza Hut. Tuy nhiên, cần phân biệt cơ cấu sở hữu của hai chuỗi. JRG sở hữu toàn bộ hoạt động Pizza Hut tại Việt Nam, trong khi phần vốn của Jardine tại KFC Việt Nam là 25%. Vì vậy, nếu giao dịch hoàn tất, Pizza Hut có thể chịu tác động trực tiếp hơn về quyền sở hữu, còn với KFC, phần vốn liên quan đến Jardine sẽ là đối tượng được chuyển giao, không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống nhà hàng tại Việt Nam đổi chủ.

Đây cũng không phải lần đầu JRG thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Hồi tháng 5/2026, Reuters từng đưa tin quỹ đầu tư Carlyle Group và Yum China nằm trong nhóm các bên muốn mua lại hoạt động kinh doanh này. Việc nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong ngành nhà hàng cùng quan tâm cho thấy sức hấp dẫn của hệ thống thương hiệu mà JRG đang nắm giữ.

Ở phía bên mua, Uni-President là tập đoàn có hoạt động kinh doanh trải rộng từ sản xuất thực phẩm, bán lẻ, phân phối, logistics đến bao bì và đầu tư. Tập đoàn này sở hữu President Chain Store, đơn vị vận hành hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Đài Loan, đồng thời tham gia kinh doanh chuỗi cà phê President Starbucks Coffee.

Việc nhắm đến JRG có thể giúp Uni-President mở rộng từ sản xuất và phân phối thực phẩm sang trực tiếp vận hành hệ thống nhà hàng quy mô lớn. Nếu tiếp quản thành công, tập đoàn sẽ có thêm các thương hiệu quốc tế với mạng lưới hiện diện tại nhiều thị trường châu Á.

Lợi thế mà Uni-President có thể khai thác nằm ở hệ thống cung ứng và phân phối sẵn có. Với một chuỗi nhà hàng có hàng nghìn điểm bán, chi phí nguyên liệu, vận chuyển và quản lý hàng hóa ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh. Việc kết nối các hoạt động trong cùng hệ sinh thái có thể tạo điều kiện tối ưu chi phí. Tuy nhiên, khả năng cải thiện lợi nhuận còn phụ thuộc vào hiệu quả vận hành từng cửa hàng, sức mua và mức độ cạnh tranh tại mỗi thị trường.

Đáng chú ý, kế hoạch mua JRG diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Uni-President cũng chịu sức ép. Theo báo cáo thường niên năm 2025, lợi nhuận ròng của tập đoàn giảm 5,1% so với năm trước, xuống còn 19,63 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 597,4 triệu USD. Chi phí hạt cà phê tăng và quá trình tái cơ cấu mảng thương mại điện tử là những nguyên nhân được đề cập. Dù vậy, với vốn hóa thị trường khoảng 13,1 tỷ USD trong năm 2026, Uni-President vẫn có quy mô tài chính đáng kể để theo đuổi các thương vụ mở rộng.

Ở chiều ngược lại, việc bán JRG phù hợp với chiến lược tái phân bổ nguồn lực của Jardine Matheson. Tập đoàn này đang điều chỉnh danh mục đầu tư, tập trung hơn vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và thu hẹp một số hoạt động.

Hồi tháng 1/2026, Jardine hoàn tất thương vụ đưa tập đoàn khách sạn Mandarin Oriental trở thành công ty tư nhân với mức định giá 4,2 tỷ USD. Đến tháng 8, Jardine Cycle & Carriage, đơn vị phân phối ô tô thuộc tập đoàn, đồng ý bán các hoạt động đại lý Mercedes-Benz, Kia và Mitsubishi tại Singapore, Malaysia cho Chandra Asri Pacific của Indonesia với giá 265 triệu SGD, tương đương khoảng 207 triệu USD.

Một yếu tố khác thúc đẩy quá trình cơ cấu lại là sức mua tại Hong Kong suy yếu. Trong báo cáo thường niên năm 2025, Jardine cho biết áp lực giảm phát đã ảnh hưởng đến hoạt động nhà hàng và hàng tiêu dùng trong danh mục đầu tư. Điều này đặt ra yêu cầu xem xét lại hiệu quả sử dụng vốn tại những mảng kinh doanh chịu tác động trực tiếp từ sức tiêu dùng.

Với thị trường Việt Nam, việc thay đổi cổ đông chưa đồng nghĩa KFC hay Pizza Hut sẽ lập tức điều chỉnh giá bán, thực đơn hoặc kế hoạch mở cửa hàng.

Tuy nhiên, nếu Uni-President hoàn tất thương vụ, thị trường thức ăn nhanh Việt Nam sẽ có thêm một nhà đầu tư lớn với thế mạnh về sản xuất và phân phối thực phẩm tham gia sâu hơn vào lĩnh vực nhà hàng.

Khi cạnh tranh với Lotteria, Jollibee, McDonald's và các thương hiệu nội địa ngày càng rõ nét, bài toán đặt ra cho chủ sở hữu mới sẽ là tăng hiệu quả kinh doanh, kiểm soát chi phí và duy trì sức cạnh tranh của từng chuỗi.