KFC 'chia tay' Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

Theo kế hoạch, các sản phẩm nước giải khát của Coca-Cola sẽ bắt đầu xuất hiện tại hệ thống nhà hàng KFC ở Mỹ từ mùa xuân năm 2027. Các điều khoản tài chính của thỏa thuận hiện chưa được công bố.

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh giữa hai tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới, đặc biệt khi KFC hiện sở hữu 3.718 nhà hàng tại Mỹ.

KFC sẽ chuyển sang sử dụng các sản phẩm nước giải khát của Coca-Cola tại hệ thống nhà hàng ở Mỹ từ mùa xuân năm 2027, khép lại gần 40 năm hợp tác với PepsiCo. Ảnh: Unsplash

Mối quan hệ giữa KFC và PepsiCo bắt đầu từ những năm 1980, khi PepsiCo mua lại chuỗi gà rán nổi tiếng nhằm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Dù PepsiCo đã tách KFC cùng các thương hiệu nhà hàng khác thành một doanh nghiệp độc lập vào năm 1997, hai bên vẫn duy trì quan hệ hợp tác cung cấp đồ uống trong nhiều thập kỷ sau đó.

Việc đánh mất một đối tác lớn như KFC được dự báo sẽ gây thêm sức ép lên PepsiCo, trong bối cảnh doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi doanh số nước giải khát tại Mỹ.

Không chỉ gặp khó khăn trong lĩnh vực đồ uống, mảng kinh doanh đồ ăn nhẹ của PepsiCo cũng chịu tác động từ giá bán tăng cao và xu hướng người tiêu dùng chuyển sang những sản phẩm được xem là lành mạnh hơn. Áp lực chi phí tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận của tập đoàn.

Đầu tháng 10, Tổng giám đốc điều hành PepsiCo, ông Ramon Laguarta, thừa nhận quá trình phục hồi tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo chuyên gia này, diễn biến trên càng đáng chú ý khi Coca-Cola và PepsiCo, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành nước giải khát, đang cho thấy những bước đi khác biệt.

Tuy nhiên, việc KFC tại Mỹ chuyển sang Coca-Cola không đồng nghĩa PepsiCo chấm dứt toàn bộ quan hệ hợp tác với Yum Brands.

Đại diện PepsiCo cho biết doanh nghiệp vừa gia hạn các thỏa thuận cung cấp đồ uống cho hệ thống Taco Bell và các nhà hàng KFC bên ngoài nước Mỹ. Trong đó, thỏa thuận với Taco Bell có thời hạn 10 năm.

Ngoài ra, PepsiCo vẫn duy trì quan hệ hợp tác với nhiều chuỗi nhà hàng lớn như Subway, Jersey Mike's Subs và Pizza Hut. Đáng chú ý, Pizza Hut từng chuyển từ Coca-Cola sang PepsiCo vào năm 2011.

Đây cũng không phải lần đầu PepsiCo mất một đối tác lớn vào tay đối thủ. Năm 2012, chuỗi cà phê và bánh ngọt Dunkin' đã quyết định chuyển sang sử dụng sản phẩm Coca-Cola sau khoảng 5 năm hợp tác với PepsiCo.

Ở chiều ngược lại, Coca-Cola tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực cung cấp đồ uống cho các chuỗi thức ăn nhanh. Tập đoàn hiện là đối tác lâu năm của những thương hiệu lớn như McDonald's và Wendy's.