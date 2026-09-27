KF-21 đã trải qua những gì để đi từ nguyên mẫu đến tiêm kích sản xuất hàng loạt?

Tháng 4/2021, nguyên mẫu đầu tiên của tiêm kích KF-21 Boramae được xuất xưởng tại cơ sở của Korea Aerospace Industries, hay KAI, ở Sacheon.

Đây là kết quả của nhiều năm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mặt đất. Nhưng chiếc máy bay khi đó vẫn còn cách rất xa một tiêm kích có thể đưa vào biên chế.

Ngày 19/7/2022, nguyên mẫu đầu tiên thực hiện chuyến bay đầu tiên. Chuyến bay kéo dài 33 phút, đánh dấu việc chương trình chuyển sang giai đoạn thử nghiệm trên không.

Sau đó, 6 nguyên mẫu lần lượt tham gia chương trình, đảm nhiệm các nhóm nhiệm vụ khác nhau để mở rộng phạm vi kiểm tra.

Các cuộc thử nghiệm nhanh chóng được nâng lên những mức phức tạp hơn. KF-21 thực hiện bay siêu âm, kiểm tra khả năng điều khiển ở nhiều chế độ bay và đánh giá độ ổn định của khung thân.

Radar mảng quét điện tử chủ động AESA cũng được kiểm tra trên máy bay. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất vì radar phải hoạt động ổn định cùng hệ thống điện tử và máy tính nhiệm vụ của tiêm kích.

Vũ khí tiếp tục là một nhóm thử nghiệm lớn. KF-21 thực hiện thử nghiệm tách tên lửa không đối không Meteor vào tháng 3/2023 và AIM-2000 IRIS-T vào tháng 4 cùng năm.

Các cuộc thử nghiệm này nhằm xác nhận khả năng mang, tách và tích hợp vũ khí với máy bay, trước khi tiến tới những bước đánh giá cao hơn.

Chương trình còn kiểm tra những năng lực quan trọng đối với một tiêm kích chiến đấu thực tế. Trong đó có thử nghiệm tiếp dầu trên không, các hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử.

Đến tháng 1/2026, KF-21 đã hoàn tất hơn 1.600 chuyến bay thử trong 42 tháng, với hơn 13.000 điều kiện thử nghiệm. Đáng chú ý, toàn bộ giai đoạn bay thử phát triển được thực hiện mà không xảy ra tai nạn.

Ngày 7/5/2026, KF-21 nhận phán định "phù hợp chiến đấu", hoàn tất bước đánh giá cuối cùng đối với Block I.

Kết quả này xác nhận các yêu cầu về tính năng cơ bản và năng lực không đối không đã được kiểm chứng. Đến tháng 7/2026, DAPA tuyên bố chương trình phát triển hệ thống KF-21 chính thức kết thúc.

Ngày 25/3/2026, chiếc KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên đã xuất xưởng. Theo kế hoạch, máy bay sẽ được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2026.

Như vậy, hành trình từ nguyên mẫu đến tiêm kích sản xuất hàng loạt của KF-21 đã đi qua hàng nghìn giờ kiểm tra, từ một chuyến bay đầu tiên kéo dài 33 phút đến một chương trình thử nghiệm hơn 1.600 chuyến bay.