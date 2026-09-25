KF-21 Boramae ra đời như thế nào? Hàn Quốc bắt đầu giấc mơ tự chế tạo tiêm kích

Hàn Quốc không bắt đầu chương trình KF-21 từ con số 0. Trước khi phát triển tiêm kích KF-21 Boramae, nước này đã trải qua nhiều thập niên tiếp nhận, sản xuất theo giấy phép và tự phát triển máy bay quân sự.

Những kinh nghiệm đó trở thành nền tảng để Seoul chuyển từ vai trò khách hàng sang tự thiết kế một dòng tiêm kích hiện đại.

Một cột mốc quan trọng là chương trình Korean Fighter Program, cho phép Hàn Quốc sản xuất tiêm kích F-16 theo giấy phép với tên gọi KF-16.

Sau đó, Korea Aerospace Industries, viết tắt KAI, tiếp tục tham gia phát triển máy bay huấn luyện cơ bản KT-1 và máy bay huấn luyện phản lực siêu âm T-50. Từ T-50, KAI phát triển tiếp máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50.

Những chương trình này giúp Hàn Quốc tích lũy năng lực về thiết kế kết cấu, hệ thống điện tử, phần mềm điều khiển và tích hợp vũ khí.

Chính cơ quan quản lý quốc phòng Hàn Quốc từng cho biết nước này đã tích lũy phần lớn các công nghệ cần thiết cho KF-X thông qua F-5, KF-16, KT-1, T-50 và FA-50.

Ý tưởng phát triển một tiêm kích nội địa được chính quyền Tổng thống Kim Dae-jung thúc đẩy từ năm 2001.

Tuy nhiên, chương trình nhanh chóng đối mặt với bài toán kinh phí, yêu cầu kỹ thuật và khả năng thực hiện.

KF-X nhiều lần thay đổi cấu hình và kế hoạch trước khi Hàn Quốc xác định hướng phát triển một tiêm kích 2 động cơ thuộc thế hệ 4,5.

Năm 2010, khái niệm KF-X được công bố rõ hơn. Indonesia tham gia chương trình từ năm 2012 với dự án IF-X, tạo thêm nguồn lực cho quá trình phát triển.

Đến tháng 12/2015, Hàn Quốc chính thức khởi động chương trình phát triển hệ thống KF-X. KAI được lựa chọn làm doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc và nhiều doanh nghiệp trong nước.

Dự án tiếp tục phải giải quyết nhiều công nghệ khó, trong đó có radar mảng quét điện tử chủ động, gọi tắt AESA, và khả năng tích hợp các hệ thống điện tử trên một nền tảng hoàn toàn mới.

Radar AESA do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc chủ trì phát triển, với Hanwha Systems là đơn vị chế tạo mẫu và phối hợp cùng KAI để tích hợp lên máy bay.

Tháng 4/2021, nguyên mẫu đầu tiên được xuất xưởng và chương trình chính thức mang tên KF-21 Boramae, nghĩa là "chim ưng non".

Ngày 19/7/2022, tiêm kích KF-21 thực hiện chuyến bay đầu tiên. Đến năm 2026, chương trình đã hoàn tất giai đoạn phát triển và những chiếc KF-21 sản xuất loạt đầu tiên bắt đầu được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc.

Vì vậy, KF-21 không đơn thuần là một mẫu tiêm kích mới. Nó là kết quả của quá trình Hàn Quốc từng bước xây dựng năng lực hàng không quân sự, từ lắp ráp và sản xuất theo giấy phép đến tự thiết kế, tích hợp và thử nghiệm một tiêm kích hiện đại.