Kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin các phạm nhân trốn khỏi trại giam A2

Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh kiểm tra một xe khách lưu thông trên tuyến và phát hiện Lê Văn Cường (sinh năm 1994, thường trú tỉnh Phú Thọ). Ảnh: TTXVN phát

Mỗi thông tin chính xác, dù nhỏ, cũng có thể góp phần giúp lực lượng chức năng xác minh, khoanh vùng, truy tìm đối tượng, ngăn chặn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ sự bình yên của cộng đồng.

Mỗi người dân cần nắm bắt tình hình an ninh, trật tự tại nơi cư trú, nơi làm việc và những địa bàn thường xuyên đi lại. Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy nã; người có biểu hiện nghi vấn đang bị truy nã hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Một số đặc điểm nhận dạng của các phạm nhân như sau:

Phạm nhân Hồ Văn Tình dáng người ốm, da trắng, cả hai tay và hai chân xăm hoa văn từ cùi trỏ đến vai và từ cổ chân đến đầu gối, ngực xăm kín.

Phạm nhân Lại Văn Toàn không có hình xăm trên cơ thể, da trắng tái, dáng người ốm, chân phải bị gãy có vết khâu sẹo lồi kéo dài qua gối, sẹo nằm mặt phía trong.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy có xăm ở mí mắt, vùng cổ phía sau có xăm hoa văn dạng xoáy, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách, hai chân xăm dạng hoa văn từ cổ chân đến đùi, dáng người cao, da trắng.

Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, người dân không chứa chấp, che giấu, giúp sức cho các đối tượng, không cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm hỗ trợ các đối tượng tiếp tục lẩn trốn. Không vì quan hệ quen biết, tình cảm cá nhân, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lý do nào mà cố tình che giấu thông tin, cản trở hoạt động truy tìm, bắt giữ của lực lượng có thẩm quyền. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả.

Cùng với đó, người dân không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được xác thực lên mạng xã hội; không chia sẻ tin đồn, thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Trường hợp có thông tin về đối tượng đang lẩn trốn, cần ưu tiên thông báo trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền thay vì phát tán công khai. Việc cung cấp thông tin cần được thực hiện có trách nhiệm, đúng sự thật và đúng địa chỉ tiếp nhận. Những thông tin liên quan đến người cung cấp tin cần được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và bảo vệ theo quy định pháp luật.

Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh kiểm tra một xe khách lưu thông trên tuyến và phát hiện Lê Văn Cường (sinh năm 1994, thường trú tỉnh Phú Thọ), sáng 24/10. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 22/10, trong lúc đang lao động cải tạo, 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2.

Sáng 24/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông đã bắt được phạm nhân Lê Văn Cường khi đang đi trên xe khách tại khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, cách nơi bỏ trốn khoảng 30km. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt các phạm nhân còn lại.