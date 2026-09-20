Kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ tết Mậu Thân 1968

Ngày 20/9, thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ), số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM.

Khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ), nay thuộc phường An Nhơn, nơi được xác định có thông tin về việc chôn cất liệt sĩ hy sinh trong tết Mậu Thân 1968.

Theo thông tin từ một số nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến sự việc, trong tết Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa...

Các nhân chứng cho biết, thi thể liệt sĩ được vận chuyển bằng xe quân sự về tập kết, sau đó chôn lấp tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, cùng một số giếng nước cũ trên địa bàn. Số lượng được các nhân chứng ước tính trên 100 người.

Để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập, cơ quan chức năng kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan.

Các nhân chứng cho biết thi thể liệt sĩ được đưa về tập kết và chôn lấp tại khu vực này.

Các thông tin cần tìm kiếm gồm danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và lực lượng biệt động tham gia chiến đấu tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía và các khu vực lân cận; vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng được sử dụng để chôn lấp thi thể liệt sĩ; cùng các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc ký ức có liên quan.

Mỗi thông tin - dù nhỏ - đều có thể giúp cơ quan chức năng xác định địa điểm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều năm.

Cơ quan chức năng kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ tết Mậu Thân 1968.

Thông tin cung cấp cho Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TP.HCM, qua:

Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Ban CHQS phường Gò Vấp: 0903.910.958 (điện thoại/Zalo). Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phòng Chính trị/Bộ Tư lệnh TP.HCM: 0986.548.181 (điện thoại/Zalo).

Cơ quan chức năng mong muốn các nhân chứng, cựu chiến binh, đồng đội và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin để góp phần làm rõ nơi chôn cất, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 298 bộ có di vật. Đây là nỗ lực lớn, thể hiện quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội sau nhiều năm.