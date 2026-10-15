Kêu gọi ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã và chim di cư

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã và chim di cư, trong bối cảnh mùa di cư vừa mới bắt đầu và hoạt động săn bắt chim trái phép đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm, các vùng đất ngập nước và khu vực ven biển của Việt Nam là điểm dừng chân quan trọng của hàng trăm loài chim di cư. Những sinh cảnh này cung cấp nguồn thức ăn và nơi nghỉ ngơi tạm thời cho các loài chim di cư xuống phía Nam và cả khi quay trở lại phương Bắc. Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động là không những môi trường sống của chúng đang ngày càng bị thu hẹp mà hàng nghìn cá thể chim hoang dã vẫn bị săn bắt, tận diệt mỗi năm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ "đặc sản" tại nhiều nhà hàng.

Tình trạng săn bắt chim hoang dã ở Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp. Ảnh: ENV

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ENV đã ghi nhận 1.042 vụ việc do người dân phản ánh, liên quan đến hơn 150.000 cá thể chim. Các vi phạm được ghi nhận bao gồm: săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo trực tuyến và mua bán tại các cửa hàng chim cảnh. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát nhanh do ENV thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột và Cần Thơ cũng cho thấy: cứ 4 nhà hàng được khảo sát thì có 1 nhà hàng quảng cáo bán các món ăn từ chim hoang dã trong thực đơn (35 trong số 155 nhà hàng được khảo sát).

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV, chia sẻ: "Bầu trời và thiên nhiên Việt Nam nên là điểm đến an toàn trong hành trình di cư của các loài chim hoang dã. ENV kêu gọi cộng đồng trên cả nước cùng chung tay ngăn chặn các hoạt động săn bắt, buôn bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ các loài chim và chấm dứt nạn tận diệt chim hoang dã và chim di cư."

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn các loài chim hoang dã và chim di cư tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã ban hành những văn bản chỉ đạo liên quan. Cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường các biện pháp quyết liệt nhằm đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến chim hoang dã trên địa bàn.

ENV kêu gọi bảo vệ các loài chim hoang dã. Ảnh: ENV

Bên cạnh vai trò then chốt của công tác thực thi pháp luật, nhận thức và hành động của mỗi người dân cũng có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã. Chừng nào nhu cầu tiêu thụ chim hoang dã còn tồn tại, hoạt động săn bắt và buôn bán trái phép sẽ còn tiếp diễn và trực tiếp đe dọa sự sống còn của các loài chim di cư và chim bản địa. Nói KHÔNG với tiêu thụ chim hoang dã là hành động thiết thực để cộng đồng góp phần bảo vệ bầu trời Việt Nam, bảo vệ cơ hội để các thế hệ tương lai tiếp tục được chứng kiến những đàn chim tự do sải cánh trên hành trình di cư.

Nếu phát hiện nhà hàng có hành vi quảng cáo, kinh doanh trái phép các món ăn từ chim hoang dã, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng tại địa phương hoặc Đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của ENV qua số 1800 1522.