Kêu gọi gần 900.000 tỷ đồng đầu tư 29 dự án cao tốc

Bộ Xây dựng vừa xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) giai đoạn này dựa trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc xác định dự án ưu tiên.

Nội dung đáng chú ý tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Xây dựng tổ chức sáng 29/9.

Trong số 29 dự án có hơn 2.800 km cao tốc là xây dựng mới, ngoài ra là phần mở rộng các đoạn đang hiện hữu với chiều dài hơn 1.100 km. Tổng nhu cầu vốn cho tất cả các dự án là gần 1,3 triệu tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, đã có hơn 400.000 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư, phần vốn cần huy động còn lại khoảng gần 900.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đã cung cấp thông tin về định hướng phát triển, nhu cầu nguồn lực, cơ chế, chính sách và danh mục các dự án đường bộ cao tốc ưu tiên kêu gọi đầu tư; đồng thời trao đổi, lắng nghe ý kiến về các giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước tham gia phát triển đường bộ cao tốc.

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