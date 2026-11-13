Kêu gọi đưa viện trợ khẩn cấp tới Gaza

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố ngày 11/11, ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Gaza, tạo điều kiện cho vận chuyển hàng cứu trợ và khôi phục hoạt động thương mại.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Fahmy kêu gọi viện trợ quốc tế khẩn cấp cho người Palestine ở Gaza. Lãnh đạo AL nêu rõ, mưa lũ ở Gaza đã nhấn chìm hoặc phá hủy 40.000 nơi trú ẩn và 70.000 lều của người Palestine phải di dời, ảnh hưởng hơn 200.000 người. Ông kêu gọi các tổ chức nhân đạo Arab và cộng đồng quốc tế phối hợp hành động ngay lập tức để cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể nhằm cứu những người bị ảnh hưởng thiên tai và xung đột ở Gaza.

AL cũng công bố thành lập một mạng lưới cứu trợ nhân đạo khẩn cấp để ứng phó các cuộc khủng hoảng trong khu vực các nước Arab. Mạng lưới này phối hợp hành động cùng với các cơ quan chức năng có liên quan tại các quốc gia thành viên và các đối tác nhân đạo.

Trong khi đó, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) kêu gọi các đối tác quốc tế tăng tài trợ cho kế hoạch phục hồi dựa trên tạo sinh kế tại các vùng lãnh thổ Palestine. Theo ILO, riêng tại Gaza, khoảng 252.000 việc làm đã bị mất trong giai đoạn từ quý III/2023 đến quý III/2025; tỷ lệ thất nghiệp lên tới 85,1%, trong khi thu nhập từ lao động thiệt hại 2,77 tỷ USD. ILO cho rằng viện trợ nhân đạo cần đi đôi với khôi phục việc làm, doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu để tạo nền tảng phục hồi bền vững.