Kêu gọi cung cấp thông tin xác định danh tính 3 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Đồn Biên phòng Hướng Phùng cung cấp thông tin và bàn giao di vật cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, ngày 15/10/2026, Đội 584 tổ chức tìm kiếm, cất bốc 3 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực hầm chữ A thuộc bản Mày Văng Lực (bản Bụt cũ), huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Theo thông tin do ông Hồ Văn Vang, người dân sinh sống tại địa phương cung cấp, năm 1971, có 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam bị trúng bom, hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình ông. Thời điểm đó, khu vực này từng có một đơn vị trạm phẫu đóng quân. Sau khi các liệt sĩ hy sinh, đồng đội đã gom nhặt các phần thi thể và vật dụng cá nhân, gói buộc cẩn thận bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất cùng nhau tại hầm chữ A.

Ngày 21/7/2026, gia đình ông Hồ Văn Vang đã chủ động cung cấp thông tin và bàn giao một số di vật liên quan cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nói trên.

Trong số di vật được tìm thấy có một cây bút kim tinh khắc tên “Mạnh”, bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh và một số vật dụng khác. Những di vật này là manh mối quan trọng, góp phần phục vụ quá trình xác minh thông tin về đơn vị, phiên hiệu, quê quán và danh tính các liệt sĩ.

Di vật là ngòi bút kim tinh khắc tên “Mạnh” được tìm thấy tại vị trí cất bốc. Ảnh: Văn Bằng

Để sớm xác định danh tính liệt sĩ, Đội 584 và Đồn Biên phòng Hướng Phùng đề nghị các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại khu vực huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào trong năm 1971; những người từng biết hoặc trực tiếp tham gia gom nhặt, gói buộc, chôn cất các liệt sĩ tại hầm chữ A cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan.

Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp lực lượng chức năng sớm xác định danh tính các liệt sĩ, sớm đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.