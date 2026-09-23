Kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Trường Sĩ quan Công binh

Lực lượng chức năng đang phối hợp thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh khi tấn công vào Thành Công binh (nay là Trường Sĩ quan Công binh) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng các cơ quan, đơn vị khảo sát thực địa khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại Trường Sĩ quan Công Binh, phường Thủ Dầu Một. Ảnh: Quân khu 7

Từ các nguồn thông tin thu thập được, Ban Chỉ đạo cho biết, một số vị trí trong khuôn viên trường được thông tin có mộ liệt sĩ tập thể. Những thông tin này đang được tiếp tục xác minh, làm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại Trường Sĩ quan Công Binh, phường Thủ Dầu Một

Để có cơ sở xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 kêu gọi các cấp Hội Cựu chiến binh; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cựu quân nhân, du kích, dân quân; cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tại khu vực trên.

Mọi thông tin đều được trân trọng ghi nhận, góp phần rút ngắn thời gian xác minh, khoanh vùng tìm kiếm; sớm đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ. Thông tin xin gửi về: Thượng tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 7, điện thoại 0914 676 610; hoặc Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM, điện thoại 0986 558 483.