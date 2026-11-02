Kêu gọi Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam và 3 bị can ra đầu thú

Theo thông báo của Viện KSND tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG), Tp.HCM và các địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án đến Vụ 3, Viện KSND tối cao để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land, Chủ tịch HĐQT sáng lập BCG, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là khung hình phạt có mức cao nhất là tù chung thân.

Vụ án Bamboo Capital: Kêu gọi Nguyễn Hồ Nam và 3 bị can ra đầu thú. Ảnh: Bamboo Capital.

Cùng tội danh, 3 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang; Phạm Thị Ngọc Thanh, Thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, Tổng giám đốc Công ty Helios; Lê Thị Mai Loan, Phó chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang và Công ty Helios, Phó chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land và Công ty Tracodi.

Viện KSND tối cao kêu gọi cả 4 bị can đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, đồng thời thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thông báo nêu rõ, nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi các bị can đã từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin được công bố, ông Nguyễn Hồ Nam, 48 tuổi, có nơi ở tại phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức (nay là phường An Phú), Tp.HCM. Bị can này đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã từ tháng 1/2026.

Hai bị can Huỳnh Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Ngọc Thanh bị truy nã từ giữa tháng 1/2026. Trong khi đó, bị can Lê Thị Mai Loan mới bị truy nã vào giữa tháng 10/2026.

Ông Nguyễn Hồ Nam là người sáng lập Bamboo Capital vào năm 2011 và có nhiều năm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Tháng 4/2024, ông Nam rời ghế Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital và được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm, ông bị Đại hội đồng cổ đông Eximbank miễn nhiệm.

Cuối tháng 2/2025, Bamboo Capital nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Phía Bamboo Capital cho biết ông Nam đã từ nhiệm từ tháng 4/2024 và không còn giữ các chức vụ trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành doanh nghiệp.