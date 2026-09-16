Kẹt xe ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ hướng vào vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa

Clip: Các phương tiện từ hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai di chuyển vào vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa. Thực hiện: ĐÌNH DƯ

Ghi nhận nhanh của phóng viên Báo SGGP, khoảng 20 giờ ngày 16-9, lượng phương tiện từ đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ đổ về vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa tăng cao, giao thông ùn ứ.

Phương tiện từ hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai di chuyển vào vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa đông kín. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trước đó, từ khoảng 16 giờ 30 đến 17 giờ, mật độ phương tiện tại khu vực vòng xoay bắt đầu tăng mạnh. Đến tối, ùn tắc kéo dài sang hai hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lý Thái Tổ khi phương tiện "nối nhau" di chuyển về hướng vòng xoay.

Trong khi đó, các hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú và Phạm Viết Chánh có lượng phương tiện ít hơn, giao thông cơ bản ổn định.

Hướng đường Nguyễn Văn Cừ vào vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa thông thoáng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hướng từ đường Trần Phú vào vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa cũng thông thoáng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hướng từ đường Phạm Viết Chánh vào vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa cơ bản ổn định. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Các đội cảnh sát giao thông phường Bến Thành, phường Bàn Cờ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) cùng lực lượng thanh niên xung phong đã phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy Cát Lái cũng được tăng cường để hỗ trợ.

Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng tại vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy Cát Lái được tăng cường hỗ trợ điều tiết. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Thiếu tá Trịnh Minh Dương, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy Cát Lái, cho biết, từ khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực để điều tiết. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện từ đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lý Thái Tổ di chuyển về hướng vòng xoay rất lớn.

Chị Đặng Thị Minh Nguyệt, một người dân lưu thông qua khu vực, cho biết, chị bị kẹt xe khi đang đưa con đi ăn tối: “Chờ mãi vẫn chưa thoát ra được".

Cùng thời điểm, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ diễn ra chương trình nghệ thuật tưởng niệm nạn nhân Covid-19, với chủ đề “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Dòng người đến tham dự chương trình tăng đột biến, kéo theo lượng phương tiện gia tăng tại khu vực. Các bãi giữ xe xung quanh công viên đều kín chỗ.

Bãi giữ xe kín chỗ. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Khu vực vòng xoay Ngã sáu Cộng Hòa là nút giao giáp ranh các phường Vườn Lài, Chợ Quán, Bến Thành và Bàn Cờ.