Theo đó, công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai trên các tuyến đường bộ do Sở Xây dựng quản lý trên địa bàn thành phố đã ban hành tại các Quyết định: số 2291/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 và số 2816/QĐ-UBND ngày 2/12/2025 của Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời điều chỉnh mục 7: Kinh phí thực hiện (tạm tính) tại Điều 1 Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 16/1/2026 của Chủ tịch UBND thành phố thành: “Kinh phí thực hiện: 31,690 tỷ đồng”;

Thời gian xây dựng công trình, tại Điều 1 Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Chủ tịch UBND thành phố thành: Thời gian xây dựng công trình, hoàn thành trước 30/6/2026.