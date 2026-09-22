Kết thúc theo dõi vụ án liên quan sân bay Nha Trang, tập trung tháo gỡ vướng mắc

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam về xử lý vướng mắc các dự án tại khu vực sân bay Nha Trang (cũ), trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp khẩn trương rà soát, xây dựng phương án xử lý để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Sân bay Nha Trang cũ.

Theo thông báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam giao các sở, ban, ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương có ý kiến bằng văn bản, thể hiện toàn bộ ý kiến rà soát chuyên môn, gửi Sở Tài chính.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo tờ trình về việc xử lý báo cáo tổng thể. Trong đó, phải làm rõ lý do, sự cần thiết tháo gỡ vướng mắc các dự án tại khu vực sân bay Nha Trang (cũ); quá trình triển khai, tổng hợp các kết luận thanh tra, bản án; đồng thời xây dựng các phương án xử lý khi áp dụng Nghị quyết số 29 ngày 24-4-2026 của Quốc hội, Nghị quyết số 16 ngày 7-4-2026 của Chính phủ và phương án khác nếu có; đề xuất, kiến nghị hướng xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành, gửi báo cáo trước ngày 25-9. Sau khi nhận báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh đăng ký lịch để lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa dự thảo trước khi chính thức trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Các nội dung trên được đưa ra sau cuộc họp ngày 17-9 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam chủ trì, nghe báo cáo hướng xử lý vướng mắc các dự án tại khu vực sân bay Nha Trang (cũ), với sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Cũng trong ngày 17-9, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Việc UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện quá trình triển khai, các kết luận thanh tra, bản án và xây dựng phương án xử lý là cơ sở để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc của các dự án tại khu vực sân bay Nha Trang (cũ), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.