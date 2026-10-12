Kết thúc quý III/2026, Việt Nam có hơn 14 triệu tài khoản chứng khoán

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Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, tính đến ngày 30/9/2026 (quý III/2026), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước là 14.079.655 tài khoản.

Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 14.059.198 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 20.457 tài khoản.

Như vậy, trong tháng 9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 244.949 tài khoản giao dịch mở mới, cao nhất trong vòng 3 tháng qua, nâng tổng số tài khoản trên toàn thị trường vượt 14,1 triệu tài khoản.

Các tài khoản mở mới chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân, trong khi nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 180 tài khoản.

Ngoài ra, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là 51.897 tài khoản, trong đó, 47.956 tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tổ chức là 4.941 tài khoản, tăng lần lượt 237 và 27 tài khoản so cùng kỳ tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,2 triệu tài khoản. Tính đến hết tháng 9, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 14 triệu tài khoản, tương đương khoảng 14% dân số.