Kết thúc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực III

Thực hiện tình huống đối hải khi đi biển. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với đặc thù hoạt động dài ngày trên biển, yêu cầu đối với mỗi con tàu không dừng ở việc duy trì máy móc, trang bị hoạt động ổn định, mà còn đòi hỏi sự thống nhất giữa công tác quản lý, bảo quản kỹ thuật và trình độ khai thác, sử dụng của bộ đội.

Xuyên suốt quá trình tham gia, các tàu thực hiện các nội dung theo kế hoạch, quy chế của Ban tổ chức, gắn yêu cầu kiểm tra chất lượng tàu với đánh giá trình độ tổ chức, điều hành và thực hành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ Cục Quân huấn, nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức hội thi, hội thao. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiến hành tác nghiệp trên hải đồ khi tàu đi biển. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Từ công tác quản lý, duy trì tình trạng kỹ thuật đến thực hành các nội dung huấn luyện, mỗi phần thi đều đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác, sự thuần thục trong thao tác và khả năng phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong kíp tàu.

Công tác làm dây khi tàu rời bến được thực hiện thuần thục. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ban tổ chức kiểm tra sổ sách đăng ký của ngành cơ điện trên tàu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thao tác nâng hạ xuồng được thực hiện nhanh, chính xác và an toàn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các tàu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành nội dung hội thi, hội thao bảo đảm an toàn tuyệt đối. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việc hoàn thành toàn bộ nội dung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thấy sự chủ động, nghiêm túc của các đơn vị trong tổ chức chuẩn bị và tham gia hội thi, hội thao. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, duy trì nền nếp công tác kỹ thuật, phát huy hiệu quả khai thác vũ khí, trang bị, phương tiện, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công.