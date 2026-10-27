Kết thúc giám sát ổ dịch não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng

Sáng 27/10, BS.CKII Nguyễn Quang Gấm – Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước (TPHCM) cho biết, địa phương đã kết thúc đợt giám sát ổ dịch não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng sau 10 ngày theo dõi kể từ khi ghi nhận ca dương tính cuối cùng vào ngày 15/10.

Theo bác sĩ Gấm: “Đến ngày 25/10, tất cả những người tiếp xúc gần với các ca bệnh đã hoàn thành thời gian giám sát, sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và không ghi nhận trường hợp dương tính mới”.

“Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, địa phương kết thúc việc theo dõi ổ dịch não mô cầu tại trường. Tuy nhiên, công tác giám sát và tuyên truyền phòng bệnh tại trường học, cộng đồng vẫn sẽ tiếp tục được duy trì”, Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước cho biết.

BS.CKII Nguyễn Quang Gấm – Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước dẫn đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư đến nhà theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần với ca bệnh não mô cầu. Ảnh: P.Thương.

Trước đó, ngày 14/10, xã Hiệp Phước ghi nhận các ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng. Ngay trong đêm, lực lượng y tế địa phương khẩn trương điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp dự phòng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Gần 2.000 học sinh và giáo viên toàn trường được tổ chức uống kháng sinh dự phòng. Đồng thời, các trường hợp tiếp xúc gần được lập danh sách, phân công nhân viên y tế theo dõi sức khỏe trong 10 ngày.

Theo Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước, quá trình giám sát gặp một số khó khăn do có học sinh cư trú ngoài địa bàn hoặc vắng mặt trong những ngày đầu xuất hiện ca bệnh.

Đến sáng 16/10, khoảng 167 học sinh vắng mặt, chưa xác định được tình trạng sử dụng thuốc dự phòng. Lực lượng y tế đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh, xác minh từng trường hợp và hướng dẫn học sinh đến trạm y tế uống thuốc.

Đối với những trường hợp chưa thể tiếp cận, các đội chăm sóc sức khỏe liên tục được phân công đến tận nhà để triển khai biện pháp dự phòng và theo dõi sức khỏe.

Bác sĩ Gấm cho biết, sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư đã góp phần bảo đảm công tác giám sát được thực hiện nhanh chóng, xuyên suốt, không bỏ sót những trường hợp tiếp xúc gần.

Lực lượng y tế phối hợp với nhà trường đo thân nhiệt học sinh, kết hợp hệ thống điểm danh để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Ảnh: P.Thương.

Đánh giá về công tác phòng, chống bệnh não mô cầu vừa qua, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng, bên cạnh các biện pháp khẩn cấp của hệ thống y tế dự phòng, các đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã phát huy vai trò quan trọng trong việc rà soát người tiếp xúc gần, triển khai dự phòng và giám sát sức khỏe tại cộng đồng.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc huy động lực lượng y tế am hiểu địa bàn, phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và chính quyền địa phương đã giúp các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai kịp thời đến từng hộ gia đình.

Không chỉ góp phần kiểm soát nguy cơ lây lan, sự hiện diện của nhân viên y tế còn giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, giảm tâm lý lo lắng và yên tâm cho học sinh trở lại trường.