Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 51/2026/QH16 về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ ngành và UBND các tỉnh, thành liên quan hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và quyết toán các dự án thành phần còn lại. Đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ; chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội vào năm 2027; hoàn thành công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng yêu cầu giải quyết các tồn tại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng dự án; nghiên cứu lồng ghép đồng bộ việc đầu tư hoàn thiện hệ thống đường gom, hầm chui, đường kết nối dân sinh và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân (nhất là đồng bào dân tộc thiểu số).

Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ dứt điểm vướng mắc tại một số dự án đầu tư theo hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trên đường Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đồng thời rà soát, cân đối, bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt.

Theo Nghị quyết, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cả nước trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Tuyến đường hoàn thành đã mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương khu vực phía Tây Tổ quốc; đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Theo báo cáo của Chính phủ, Nghị quyết Quốc hội cho phép đến hết năm 2026 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng quốc lộ 32, quốc lộ 21 với tổng chiều dài hơn 2.656 km. Đến năm 2025 đã hoàn thành 2.499 km và đến hết năm 2026 tiếp tục hoàn thành 144,5 km; còn lại 13 km thông xe trên nền cấp phối và sẽ được hoàn thành dứt điểm vào quý I-2027. Sau hơn 20 năm triển khai, tuyến đường Hồ Chí Minh đã hình thành và cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của Đảng, Quốc hội đặt ra.