Kết thúc điều tra vụ án 'Shark Thủy' và Tập đoàn giáo dục Egroup

Ngày 22/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (viết tắt là Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 01/12/2024.

Cụ thể, theo Bộ Công an, Căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 56/BKLĐT-CSKT-P6 ngày 13/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung: số 59/2026/HSST-QĐ ngày 30/6/2026 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, số 02/QĐ-VKSTC-V3 ngày 27/7/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3)

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự; ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số: 88/QĐ-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 03 tội danh (1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, (2) Đưa hối lộ và (3) Nhận hối lộ quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy - tức "Shark Thủy".

Trước đó, tháng 12/2025, VKSNDTC đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Tập đoàn Egroup, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Cùng vụ án, Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, 26 bị can là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty con. Mặc dù mở rộng nhanh với chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders và nhiều cơ sở giáo dục, hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Ngọc Thủy không có năng lực tài chính tương xứng mà sử dụng hình ảnh, uy tín của hệ thống Apax Leaders để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần.

Để huy động vốn trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo doanh thu khống để tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Sau khi thu hút được nhà đầu tư, Shark Thủy đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần nếu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn trên, trong giai đoạn 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng tiền gốc của 10.063 bị hại.

Số tiền thu được, khoảng 70% được sử dụng để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước nhằm kéo dài mô hình huy động vốn, 30% còn lại dùng để trả nợ cá nhân, vay ngân hàng và chi phí thuê mặt bằng. Đến nay, toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt đã được sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả.

Cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Đối với các bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cơ quan tố tụng cho rằng những người này thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển trong việc quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Riêng đối với hành vi "Nhận hối lộ", Tống Thị Kim Liên bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 20 tỷ đồng từ Nguyễn Ngọc Thủy nhằm tạo doanh thu khống cho Egroup.

Đến ngày 2/8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) thông báo đến các cơ quan và những người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung.

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

*Danh sách bị hại xem tại đây: Danh sách bị hại trong vụ án xảy ra tại Egroup