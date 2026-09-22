Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh, gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Shark Thủy và đồng phạm trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Trước đó, tháng 12-2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố 29 bị can trong vụ án này. Tuy nhiên, tháng 8-2026, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ vụ án để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng ban hành tháng 12-2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Còn lại 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng ban hành tháng 12-2025 xác định, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup; chỉ đạo cấp dưới thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo cấp dưới tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích. Với các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.