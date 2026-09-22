Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy lừa đảo gần 7.700 tỷ đồng

Ngày 22/9, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại các điều 174, 364 và 354 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan. Vụ án được khởi tố ngày 21/3/2024 và có quyết định bổ sung quyết định khởi tố ngày 1/12/2024.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ngày 13/11/2025. Hồ sơ sau đó được TAND TP Hà Nội trả để điều tra bổ sung ngày 30/6; VKSND Tối cao cũng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27/7.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) trước đó bị đề nghị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Ảnh: Bộ Công an

Cùng ngày 22/9, cơ quan điều tra gửi thông báo kết thúc điều tra tới các bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo cáo trạng ban hành tháng 12/2025, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup, bán cổ phần vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người.

Ông còn bị cáo buộc đưa hối lộ để lập các hợp đồng khống, giúp Egroup ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật.

VKSND Tối cao khi đó truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Nguyễn Mạnh Phú về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ; Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ, còn 26 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.