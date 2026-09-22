Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Vụ án được khởi tố ngày 21/3/2024 và có quyết định bổ sung quyết định khởi tố ngày 1/12/2024.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ngày 13/11/2025. Hồ sơ sau đó được TAND TP Hà Nội trả để điều tra bổ sung ngày 30/6/2026; VKSND Tối cao cũng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27/7.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy)

Theo cáo trạng ban hành tháng 12/2025, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup, bán cổ phần vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người.

Shark Thủy còn bị cáo buộc đưa hối lộ để lập các hợp đồng khống, giúp Egroup ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật.

Cụ thể, ông Thuỷ bị cáo buộc chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần nhằm thổi phồng doanh thu.

VKSND Tối cao khi đó truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ; Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ, còn 26 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.